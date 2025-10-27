Forrige uke sluttet dramatisk for investorvennene Aasulv Tveitereid, Peter Hermanrud, Egil Dahl og Ole Petter Kjerkreit. De er investert i mange av de samme aksjene, og mange av dem har gått til himmels på børsen, slik som favorittaksjen Protector.

Men torsdag krakket Protector 8 prosent etter å ha levert noe svakere tall enn forventet, og også svenske Coor Service gjorde et kraftig dykk ned. Og fredag var turen kommet til Incap som dykket 6 prosent, mens Byggmax gikk på en stjernesmell med kursfall på over 14 prosent etter svakere omsetningsvekst enn ventet.

Aksjekvartetten Tveitereid, Hermanrud, Dahl og Kjerkreit satt sammen i Vika med svært like aksjeporteføljer, men Dahl flyttet til Bjørvika, uten at porteføljen endret seg mye av den grunn.

– Generelt svinger det godt i enkeltaksjer i porteføljen under rapporteringsperioden. Det er jeg vant med. Denne gangen har det vært store utslag i begge retninger, sier Ole Petter Kjerkreit til Finansavisen.

Protector og Byggmax verst

Egil Dahl og Aasulv Tveitereid er de største av investorene, og begge sitter med Protector som sin største investering. Dahl har aksjer for 415 millioner, mens Tveitereid har 337 millioner etter kursfallet på 8 prosent siden sluttkurs onsdag.

Begge sitter også med Byggmax som en relativt stor aksje i porteføljen, og følgelig fikk de smellen på 14 prosent der. Men der stoppet elendigheten for Dahl, mens Tveitereid fikk med seg kursfall både i svenske Coor Service torsdag og finske Incap fredag.

Aasulv Tveitereid har ikke likt å ha altfor mange aksjer, men med ti aksjeposter verdt over 100 millioner diversifiserte han seg likevel bort fra den store knekken i porteføljen.

Svenske Knowit, som har vært en børstaper, gjorde i tillegg et byks på hele 17 prosent etter en god kvartalsrapport, hvilket utlignet noe av kursfallet i porteføljene.

Oppsummert endte Tveitereid ned 2,3 prosent på sine aksjer, mens Dahl slapp unna med et kursfall på 1,3 prosent for sine aksjer.

Hermanrud landet best

Verst gikk det imidlertid for den tidligere ABG-analytikeren Ole Petter Kjerkreit. Han satt også lastet med Protector. I tillegg har han en post i Byggmax, selv om den er en del mindre, samt Incap.

Legg til at Kjerkreit ikke eier Knowit, og i tillegg at de fleste andre aksjene i porteføljen falt, så endte han ned 3,1 prosent for uken. Lyspunktet var at han satt med Norbit-aksjer som steg 6 prosent.

Vinneren i investorfellesskapet var Peter Hermanrud. Hans portefølje skiller seg fra de øvrige ved at han har to egne aksjer som de største i sin portefølje, Scandic og RVRC. Sistnevnte bykset i tillegg 11 prosent på gode tall, og ta med at Knowit er hans fjerde største aksje, pluss at han har en post i Norbit, så endte Hermanrud uken opp nær 1 prosent totalt til tross for at også han var med ned med Protector, Byggmax og Incap.