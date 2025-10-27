Goldman Sachs: Fem aksjer for de som frykter børsfall

Goldman Sachs ser tegn på bobler i deler av aksjemarkedet, med høye verdsettelser og kraftig kapitalflyt mot et fåtall teknologiselskaper, gjerne omtalt som Mag7.

Nvidia verdsettes for eksempel til 4.530 milliarder dollar. Apple og Microsoft har en børsverdi på rundt 3.900 milliarder dollar, mens Alphabet er verdsatt til mer enn 3.100 milliarder dollar.

Før og nå

Meglerhuset ser en prising som minner om tidligere perioder med overoppheting, men at det også er viktige forskjeller. Det pekes blant annet på at at oppgangen i teknologisektoren ikke er drevet av grunnløse forventninger, men av reell vekst i inntjening.

Meglerhuset viser blant annet til at de største selskapene – som Apple, Microsoft og Nvidia – har robuste balanser og høy lønnsomhet, i motsetning til mange vekstselskaper under tidligere bobler.

Samtidig domineres kunstig intelligens-sektoren fortsatt av noen få etablerte aktører, mens tidligere bobler gjerne har oppstått i faser med en ukritisk kapitalstrøm til mange nye og ukjente selskaper.

Fem aksjer

Goldman Sachs-sjef David Solomon advarer likevel om at aksjemarkedet kan stå foran et børsfall.

For investorer som frykter en større korreksjon de neste ett til to årene, trekker Goldman Sachs frem fem selskaper fra sin amerikanske «Conviction List». Dette er aksjer som ventes å kunne tåle et fall i markedet – og samtidig gi god avkastning på lang sikt.

De fem selskapene er ifølge 247wallst: Abbott Laboratories, AT&T, Bank of America, Duke Energy og Kodiak Gas Services.

Det pekes på at disse aksjene kombinerer kvalitet, forutsigbar inntjening, utbytter og en attraktiv prising.