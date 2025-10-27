Saken oppdateres

På mandag faller hovedindeksen på Oslo Børs med 0,1 prosent til 1.641 poeng.

Samtidig faller prisen på nordsjøoljen Brent med 0,4 prosent til 65,70 dollar fatet, og WTI-oljen er ned 0,4 prosent til 61,20 dollar pr. fat.

Det får utslag for oljeselskapene på Børsen, hvor Equinor er ned 1,2 prosent, Aker BP faller 1,2 prosent og Vår Energi faller 1,3 prosent. Aker BP handles ex. utbytte på 6,33 kroner pr. aksje på mandag.

Frontline faller 0,4 prosent, BW Energy stiger 1,2 prosent og MPCC er opp 0,3 prosent.

Bevegelser

Gjensidige stiger 1,1 prosent på høy omsetning, uten at det er registrert noen nyheter om selskapet. På fredag la selskapet frem kvartalstallene, hvor det blant annet meldte om et resultat pr. aksje på 3,13 kroner, ned fra 3,32 kroner året før.

På torsdag denne uken legger Kongsberg Gruppen frem sine kvartalstall. På mandag faller aksjen 1,1 prosent.

Det er motsatt retning av de andre forsvarsselskapene på børsen, hvor Kitron stiger 3,4 prosent, uten at det er kommet noen nyheter om selskapet. Norbit stiger 3,2 prosent.

Fjord Defence Group faller 1,3 prosent.

Pareto Securities tar opp dekning av avfallshåndteringsselskapet Soiltech, og setter kursmålet på 100 kroner. Aksjen stiger 9,7 prosent til 70,40 kroner. Det er aksjens høyeste kurs noensinne.

Før børsåpning publiserte også Pareto en oppdatering hvor den trakk frem at Link Mobility -aksjen har falt cirka 20 prosent siden andrekvartalsrapporten. Det mener meglerhuset er for mye, og gjentar sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 40 kroner.

På mandag stiger Link-aksjen 4,6 prosent, til 29,50 kroner.

Tor Olav Trøim-satsingen Bruton meldte fredag ettermiddag at dets datterselskap Andes Tankers III har inngått endelige nybyggingskontrakter for to scrubber-utstyrte VLCC-fartøy med New Times Shipbuilding, samt opsjonsavtaler for ytterligere to VLCC-fartøy. Bruton-aksjen faller 4,4 prosent.

Linseteknologiselskapet poLight steg fredag 12,6 prosent på meldingen om en oppfølgingsordre for TWedge verdt cirka én million kroner. Mandag stiger aksjen ytterligere 10,32 prosent til 7,70 kroner. Den siste uken har aksjen steget hele 48 prosent.

Hofseth Biocare meldte på mandag at det henter 158 millioner kroner i en rettet emisjon. Emisjonskursen var på 1,80 kroner, og aksjen faller 2,4 prosent til 2,01 kroner.