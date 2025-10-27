Rally: Oppkjøp sender aksje opp 43 prosent

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent, Dow Jones er opp 0,7 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,01 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,2 prosent til 15,68.

Oppkjøp

Avidity Biosciences stiger 42,9 prosent til 70,25 dollar etter meldingen om at Novartis vil kjøpe bioteknologiselskapet for rundt 12 milliarder dollar i kontanter. Ifølge CNBC vil Novartis betale Avidity-aksjonærene 72 dollar pr. aksje, noe som er en premie på 46 prosent i forhold til fredagens sluttkurs.

Avidity-transaksjonen blir Novartis' andre oppkjøp på to måneder. I september ble New York-baserte Tourmaline Bio slukt for rundt 1,4 milliarder dollar, eller 14 milliarder kroner.

Viktige kvartalstall

Denne uken skal fem av verdens største selskaper presentere sine kvartalstall: Microsoft, Meta, Alphabet, Apple og Amazon.

«Resultatene deres vil kunne sette tonen for resten av året. Samlet utgjør disse selskapene en stadig større andel av både S&P 500 og globale indeksfond, og svingningene i deres aksjekurser påvirker hele markedet», understreker Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Ifølge Storebrand leverte 87 av selskapene i S&P 500-indeksen tall for tredje kvartal i forrige uke. De kunne vise til en vekst i inntjeningen på 14 prosent i forhold til forrige kvartal, noe som var 10 prosentpoeng bedre enn det markedet ventet.

USA/Kina

Handelsbankens økonomer ser positive signaler inn mot ukens toppmøte mellom Donald Trump og Xi Jinping.

«De øverste delegatene har vært i arbeid de siste dagene. Og i går kom det meldinger om at det er enighet om en rekke punkter som vil kunne legge til rette for en avtale som demper nettopp de handelsspenningene vi har sett i det siste. Videre uttalte finansminister Bessent at Trumps trussel om 100 prosent toll på kinesiske varer nå er lagt død, og han forventet samtidig at Kina ville foreta betydelige soyakjøp og i tillegg foreta en lengre utsettelse av eksportrestriksjonene for sjeldne jordarter», skriver Handelsbanken i en rapport.