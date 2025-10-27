Grønt på Oslo Børs: To forsvarsaksjer steg over 3%

Etter å ha ligget på minussiden store deler av handelsdagen gjorde hovedindeksen et byks de siste timene, og endte dagen med en oppgang på 0,2 prosent til 1.646 poeng.

Oppgangen kom i samme periode som oljeprisen, som også i lange perioder hadde negativ utvikling, begynte å stige. På det meste var Brent-oljen ned over 1 prosent, men ved stengetid hadde den siden midnatt steget 0,5 prosent til 66,20 dollar pr. fat. WTI-oljen steg i samme periode 0,7 prosent til 61,90 dollar fatet.

Det endte likevel med kursnedgang for de største oljeselskapene på Oslo Børs.

Equinor falt 0,5 prosent og Aker BP krympet 0,5 prosent. Sistnevnte ble handlet ex. utbytte på 6,33 kroner pr. aksje på mandag. Vår Energi steg på sin side 0,2 prosent.

Oljefrakteren Frontline falt 0,8 prosent.

Bevegelser

Gjensidige steg 3,1 prosent på høy omsetning, uten at det ble registrert noen nyheter om selskapet. På fredag la selskapet frem kvartalstallene, hvor det blant annet meldte om et resultat pr. aksje på 3,13 kroner, ned fra 3,32 kroner året før.

På torsdag legger også Kongsberg Gruppen frem sine kvartalstall. På mandag falt aksjen 0,4 prosent.

Det var motsatt utvikling av to andre forsvarselskaper. Kitron og Norbit, som steg henholdsvis 4,4 og 3,5 prosent.

Pareto Securities tok mandag opp dekning av avfallshåndteringsselskapet Soiltech, og satt kursmålet til 100 kroner. Aksjen steg 9 prosent til 70,00 kroner, som er en tangering av aksjens høyeste sluttkurs noensinne.

Les også Roper kjøp: Ser knallsterk oppside for «avfallsaksje» Pareto Securities mener avfallshåndteringsselskapet vil doble ebitda innen 2028, og roper «kjøp» med et luftig kursmål.

Før børsåpningen publiserte også Pareto en oppdatering hvor den trakk frem at Link Mobility -aksjen har falt cirka 20 prosent siden andrekvartalsrapporten. Det mener meglerhuset er for mye, og gjentar sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 40 kroner.

På mandag steg Link-aksjen 4,4 prosent, til 29,60 kroner.

Ellers kan det nevnes at DNB steg 1 prosent og Storebrand steg 2,9 prosent.

Tor Olav Trøim-satsingen Bruton meldte fredag ettermiddag at dets datterselskap Andes Tankers III har inngått endelige nybyggingskontrakter for to scrubber-utstyrte VLCC-fartøy med New Times Shipbuilding, samt opsjonsavtaler for ytterligere to VLCC-fartøy. Bruton-aksjen falt 4,4 prosent.

På mandag meldte Hofseth Biocare at det hentet 158 millioner kroner i en rettet emisjon. Emisjonskursen var på 1,80 kroner, og aksjen falt 4,4 prosent til 1,97 kroner.

Linseteknologiselskapet poLight steg fredag 12,6 prosent etter meldingen om en oppfølgingsordre for TWedge verdt cirka én million kroner. På mandag steg aksjen ytterligere 13,6 prosent til 7,93 kroner.