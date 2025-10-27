Optimismen vender tilbake

Forventninger om en snarlig handelsavtale mellom USA og Kina og gode nyheter fra Argentina bidro til at optimismen igjen spredte seg i markedene mandag. Ved halv fem-tiden var Europas Stoxx 600 opp 0,2 prosent, mens S&P 500 steg 0,9 prosent. Begge indeksene satt dessuten nye rekorder.

En fersk spørreundersøkelse viste riktignok at forholdene i Tysklands næringsliv svekket seg overraskende mye i denne måneden – til sitt svakeste nivå siden desember i fjor. Bedriftslederne peker på lav utenlandsk etterspørsel, hard konkurranse, særlig fra Asia, samt Trumps tollavgifter. Likevel ser de nå langt lysere på fremtiden, og dette medførte at Ifo-indeksen for forretningsklima steg fra september og endte betydelig høyere enn ventet.

Også prisene på edle metaller reflekterte lavere frykt i markedet. Gullprisen falt 3,1 prosent til 4.008 dollar per unse, mens sølv var ned 2,2 prosent. Fallet rammet gruveaksjer som Fresnillo, Newmont Goldcorp og Barrick Mining, som sank mellom 4 og 7 prosent.

Blant de større amerikanske selskapene utmerket Qualcomm seg med en kursoppgang på 13 prosent. Halvlederprodusenten lanserte to nye AI-orienterte brikker for datasentre, noe som har økt forventningene om sterkere vekst. Konkurransen mot Nvidia og AMD blir imidlertid tøff, så suksess er langt fra garantert.

Den volatile bioteksektoren bød på nye børsvinnere. Avidity Biosciences spratt opp over 42 prosent etter at Novartis annonserte et oppkjøp verdt 12 milliarder dollar kontant, tilsvarende en premie på 46 prosent til fredagens sluttkurs.

Avidity utvikler RNA-baserte terapier mot genetiske sykdommer og handles under tickeren «RNA».

Nyheten løftet også Dyne Therapeutics, et annet RNA-fokusert biotekselskap, som steg nesten 40 prosent.

Investorene gledet seg også over at president Javier Mileis liberalistiske parti La Libertad Avanza fikk uventet sterk støtte i helgens mellomvalg i Argentina. Resultatet sendte New York-noterte argentinske bankaksjer til værs: Banco BBVA Argentina, Banco Macro og Grupo Financiero Galicia steg 25–29 prosent.