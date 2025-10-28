10 ting du må vite før børsåpning

Her er de ti viktigste tingene du må få med deg før Oslo Børs åpner i dag.

Børsbjellen
Publisert 08:01
BØRSBJELLEN: På Oslo Børs benyttes bjellen kun ved noteringsseremonier, men i USA er det tradisjon med bjelleseremoni ved åpning og avslutning av børshandelen. Foto: Eivind Yggeseth
Christer Teigen
Journalist
1. BØRSÅPNING: Europeiske futures er ned rundt 0,1 prosent i dag. S&P 500-indeksen endte opp 1,2 prosent i går, mens Nasdaq steg 1,9 prosent. AI-festen fortsetter på Wall Street.  

Qualcomm, som lanserte en AI-databrikke, steg 11 prosent. Ellers var Tesla (+4,3%), ON Semiconductor (+3,9%), Target (+3,7%), MercadoLibre (+5,6%), Alphabet (+3,6%), Nvidia (+2,8%) og Apple (+2,3%) blant vinnerne. 

Gullprodusenten Newmont (-5,7%) var blant taperne ettersom korreksjonen i gull- og sølvprisen fortsetter. Gullprisen er nå under 4.000 dollar pr. unse.   

Den amerikanske tiårsrenten er i 3,98 prosent, ned seks basispunkter seneste døgn.

Asia-børsene i dag: Hong Kong (-0,4%), Shanghai (-0,2%), Tokyo (-0,7%) og Seoul (-0,7%).  

2. OLJE- OG GASSPRIS: Brent-oljen handles til 64,60 dollar fatet, som er rundt 0,70 dollar lavere siden aksjehandelen stengte på Oslo Børs. 

Gassprisen Dutch TTF (november-kontrakt) falt 1,9 prosent i går til 31,40 euro pr. MWh, tilsvarende rundt 63 dollar pr. fat oljeekvivalenter.

3. NORSKE AKSJER I USA: Avvik fra stengetid på Oslo Børs: BWLPG -0,3%, CLCO +0,2%, EQNR -0,4%, FRO +0,5%, HAFNI -0,4%, HSHP -0,9%, NHY +0,4%, OET +2,2%, YAR +0,2%, ifølge DNB Carnegie.

4. BØRS:  – Den største nedsiden i markedet akkurat nå er hvis investeringstakten i kunstig intelligens faller – eller man finner ut at AI-investeringene må nedskrives raskere enn i dag, sier investor Morten Astrup. Les saken her

5. VEND: Fikk en ebitda på 640 millioner kroner i tredje kvartal, mot ventet 585 millioner. DNB Carnegie hadde ventet 601 millioner. 

6. SATS: Fikk en ebitda på 502 millioner kroner i tredje kvartal, mot ventet 522 millioner. Ebitda før IFRS 16-effekter ble 192 millioner kroner i kvartalet, mot ventet 216 millioner. Antall medlemmer var 756.000 ved utgangen av tredje kvartal, mot ventet 750.000. Selskapet gjentar finansiell guiding. 

7. PUBLIC PROPERTY INVEST: Fikk et resultat fra eiendomsdrift på 113 millioner kroner i tredje kvartal, mot 81 millioner kroner i samme periode året før. Ved en normalisert årlig run-rate hadde selskapet et resultat fra eiendomsdrift på 558 millioner kroner i tredje kvartal. 

8. BW ENERGY: Fikk en ebitda på 96 millioner dollar i tredje kvartal, mot 130 millioner dollar i samme periode året før. BW Energy venter nå driftsinvesteringer på rundt 475-525 millioner dollar i 2025, mot tidligere 650-700 millioner dollar.

9. FRONTLINE: VLCC-ratene steg 8,2 prosent i går, ifølge Fearnleys. 

10. PROTECTOR: Går ex-utbytte i dag med 3 kroner pr. aksje. 

Og noen ekstra:

MEDISTIM:  – Medistim «krysser av» på de fleste punktene som vi ser etter, sier DNB Carnegie-analytiker Geir Hiller Holom.I går oppgraderte han til en kjøpsanbefaling. Les saken her

ELOPAK: Fikk en justert ebitda på 49,1 millioner euro i tredje kvartal, mot ventet 47 millioner. Selskapet gjentar finansielle mål.

NORSE ATLANTIC: Har gjort en rettet emisjon på 14,8 millioner aksjer til kurs 7,6938. Aksjen ble sist omsatt for 7,7 kroner. 

HÖEGH AUTOLINERS: ABG Sundal Collier kutter kursmålet fra 108 kroner til 95 kroner. 

ZAPTEC: Pareto jekker opp kursmålet fra 30 kroner til 35 kroner. 

