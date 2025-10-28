10 ting du må vite før børsåpning

1. BØRSÅPNING: Europeiske futures er ned rundt 0,1 prosent i dag. S&P 500-indeksen endte opp 1,2 prosent i går, mens Nasdaq steg 1,9 prosent. AI-festen fortsetter på Wall Street.
Qualcomm, som lanserte en AI-databrikke, steg 11 prosent. Ellers var Tesla (+4,3%), ON Semiconductor (+3,9%), Target (+3,7%), MercadoLibre (+5,6%), Alphabet (+3,6%), Nvidia (+2,8%) og Apple (+2,3%) blant vinnerne.
Gullprodusenten Newmont (-5,7%) var blant taperne ettersom korreksjonen i gull- og sølvprisen fortsetter. Gullprisen er nå under 4.000 dollar pr. unse.
Den amerikanske tiårsrenten er i 3,98 prosent, ned seks basispunkter seneste døgn.
Asia-børsene i dag: Hong Kong (-0,4%), Shanghai (-0,2%), Tokyo (-0,7%) og Seoul (-0,7%).
2. OLJE- OG GASSPRIS: Brent-oljen handles til 64,60 dollar fatet, som er rundt 0,70 dollar lavere siden aksjehandelen stengte på Oslo Børs.
Gassprisen Dutch TTF (november-kontrakt) falt 1,9 prosent i går til 31,40 euro pr. MWh, tilsvarende rundt 63 dollar pr. fat oljeekvivalenter.
3. NORSKE AKSJER I USA: Avvik fra stengetid på Oslo Børs: BWLPG -0,3%, CLCO +0,2%, EQNR -0,4%, FRO +0,5%, HAFNI -0,4%, HSHP -0,9%, NHY +0,4%, OET +2,2%, YAR +0,2%, ifølge DNB Carnegie.
4. BØRS: – Den største nedsiden i markedet akkurat nå er hvis investeringstakten i kunstig intelligens faller – eller man finner ut at AI-investeringene må nedskrives raskere enn i dag, sier investor Morten Astrup. Les saken her.
5. VEND: Fikk en ebitda på 640 millioner kroner i tredje kvartal, mot ventet 585 millioner. DNB Carnegie hadde ventet 601 millioner.
6. SATS: Fikk en ebitda på 502 millioner kroner i tredje kvartal, mot ventet 522 millioner. Ebitda før IFRS 16-effekter ble 192 millioner kroner i kvartalet, mot ventet 216 millioner. Antall medlemmer var 756.000 ved utgangen av tredje kvartal, mot ventet 750.000. Selskapet gjentar finansiell guiding.
7. PUBLIC PROPERTY INVEST: Fikk et resultat fra eiendomsdrift på 113 millioner kroner i tredje kvartal, mot 81 millioner kroner i samme periode året før. Ved en normalisert årlig run-rate hadde selskapet et resultat fra eiendomsdrift på 558 millioner kroner i tredje kvartal.
8. BW ENERGY: Fikk en ebitda på 96 millioner dollar i tredje kvartal, mot 130 millioner dollar i samme periode året før. BW Energy venter nå driftsinvesteringer på rundt 475-525 millioner dollar i 2025, mot tidligere 650-700 millioner dollar.
9. FRONTLINE: VLCC-ratene steg 8,2 prosent i går, ifølge Fearnleys.
10. PROTECTOR: Går ex-utbytte i dag med 3 kroner pr. aksje.
Og noen ekstra:
MEDISTIM: – Medistim «krysser av» på de fleste punktene som vi ser etter, sier DNB Carnegie-analytiker Geir Hiller Holom.I går oppgraderte han til en kjøpsanbefaling. Les saken her.
ELOPAK: Fikk en justert ebitda på 49,1 millioner euro i tredje kvartal, mot ventet 47 millioner. Selskapet gjentar finansielle mål.
NORSE ATLANTIC: Har gjort en rettet emisjon på 14,8 millioner aksjer til kurs 7,6938. Aksjen ble sist omsatt for 7,7 kroner.
HÖEGH AUTOLINERS: ABG Sundal Collier kutter kursmålet fra 108 kroner til 95 kroner.
ZAPTEC: Pareto jekker opp kursmålet fra 30 kroner til 35 kroner.