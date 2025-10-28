10 ting du må vite før børsåpning

1. BØRSÅPNING: Europeiske futures er ned rundt 0,1 prosent i dag. S&P 500-indeksen endte opp 1,2 prosent i går, mens Nasdaq steg 1,9 prosent. AI-festen fortsetter på Wall Street.

Qualcomm, som lanserte en AI-databrikke, steg 11 prosent. Ellers var Tesla (+4,3%), ON Semiconductor (+3,9%), Target (+3,7%), MercadoLibre (+5,6%), Alphabet (+3,6%), Nvidia (+2,8%) og Apple (+2,3%) blant vinnerne.

Gullprodusenten Newmont (-5,7%) var blant taperne ettersom korreksjonen i gull- og sølvprisen fortsetter. Gullprisen er nå under 4.000 dollar pr. unse.

Den amerikanske tiårsrenten er i 3,98 prosent, ned seks basispunkter seneste døgn.

Asia-børsene i dag: Hong Kong (-0,4%), Shanghai (-0,2%), Tokyo (-0,7%) og Seoul (-0,7%).

2. OLJE- OG GASSPRIS: Brent-oljen handles til 64,60 dollar fatet, som er rundt 0,70 dollar lavere siden aksjehandelen stengte på Oslo Børs.

Gassprisen Dutch TTF (november-kontrakt) falt 1,9 prosent i går til 31,40 euro pr. MWh, tilsvarende rundt 63 dollar pr. fat oljeekvivalenter.

3. NORSKE AKSJER I USA: Avvik fra stengetid på Oslo Børs: BWLPG -0,3%, CLCO +0,2%, EQNR -0,4%, FRO +0,5%, HAFNI -0,4%, HSHP -0,9%, NHY +0,4%, OET +2,2%, YAR +0,2%, ifølge DNB Carnegie.

4. BØRS: – Den største nedsiden i markedet akkurat nå er hvis investeringstakten i kunstig intelligens faller – eller man finner ut at AI-investeringene må nedskrives raskere enn i dag, sier investor Morten Astrup. Les saken her.

5. VEND: Fikk en ebitda på 640 millioner kroner i tredje kvartal, mot ventet 585 millioner. DNB Carnegie hadde ventet 601 millioner.