Er det en boble?

Dagens verdsettelse av amerikanske aksjer er også kun tidligere observert på viktige historiske aksjemarkedsveikryss, som i 1929 og i 1999. Og når en fortsatt relativt ung mann som Metas Zuckerberg uttaler at han godt kan tape mellom 200-300 milliarder dollar, tilsvarende 2.000-3.000 kroner på AI-investeringer(siden investeringene likevel er en god forsikring opp mot å få være med på AI- toget), er også det et annet tegn på at det er tro, håp og frykt (Of Missing Out) som driver markedene.

En god boble?

En god boble er gjerne en boble som, ved hjelp av optimistisk og opportunistisk egenkapital, utvikler ny teknologi som samfunnet i etterkant – når de første pengene er tapt – kan nyte godt av. Dot.com-boblen var en slik boble, den førte til en stor utbredelse av internett og infrastruktur som koblet store deler av jordens befolkning til nettet. Men det var ikke teknologibedriftene (jo, noen var det!) som dro de største fordelene av internett, en av de største vinnerne var nemlig bankene: De kunne flytte store deler – noen til og med alt – av sin virksomhet ut av filialene og inn på internett.

På samme måte kan en pågående AI-boble også endre tilværelsen slik vi kjenner den, som internett – på godt og vondt. Det er mulig at mange i fremtiden vil oppleve at ens levebrød er tatt over av maskiner uten sykedager. Men pr. i dag å skulle identifisere de sektorene og selskapene som vil trives best i en verden med utbredt AI-adapsjon, og de som vil gå til grunne fordi virksomheten tas over av andre og skarpere AI-operatører, er veldig krevende.

Hva med Norge?

Her hjemme har vi også en erfaring med en annen boble: Fornybarboblen fra perioden under pandemien, med tilgang på nær gratis penger(lave renter) i en situasjon med klimaoptimisme. Dette hadde et potensial til å bli en veldig god boble! Kanskje kunne Norge utvikle bedrifter som kunne levere viktige byggeklosser til annen energiproduksjon enn den fossile? Dessverre ser det nå ut til at gevinstene ved å herje med folks sparepenger gjennom denne perioden, er neglisjerbare: Hydrogen virker som et blindspor, norsk batteriproduksjon er det nok definitivt, og fornybarselskapet Scatec hadde klart seg uansett. Og finnes det juveler der ute som fortsatt kjemper med å få sin teknologi kommersialisert – og her er det noen kandidater – kan det være at norske investorer for godt har snudd ryggen til alt som smaker av gamle tap.

Mark Twain var en entusiastisk, men mislykket, aksjeinvestor. Twain var veldig interessert i forretninger, oppfinnelser og teknologi. – På et tidspunkt var han den rikeste forfatteren i USA, men han hadde en grenseløs tro på det neste store – og investerte deretter, melder ChatGPT. I etterpåklokskapens lys avleverte han følgende perle av et investeringsråd: – Det er ikke det du ikke vet som dreper deg, men det er det du er HELT SIKKER PÅ, som likevel ikke er sånn. Er det en boble? Vi VET ikke, som kanskje er et greit utgangspunkt?