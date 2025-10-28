Tokyo-børsen faller etter Trump-besøk

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

Etter å ha satt nye rekorder mandag, faller Nikkei i Japan nå 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,09 prosent.

USAs president Donald Trump har tirsdag skrevet under en avtale om å sikre tilfanget av sjeldne jordmetaller under et besøk i Japan. Trump møtte der Sanae Takaichi, som nylig ble valgt til Japans første kvinnelige statsminister.

Uttrykket sjeldne jordmetaller brukes om 17 grunnstoffer som alle er metaller og som er viktige i produksjonen av elbiler, mobiltelefoner, vindturbiner og mange andre elektroniske produkter.

– Vi er en alliert på det sterkeste nivå, og det er en stor ære, spesielt så tidlig, å være med deg som jeg tror vil bli en av de største statsministerne, sa Trump til Takaichi under besøket.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,18 prosent, CSI 300 er opp 0,06 prosent, mens Hang Seng i Hongkong stiger 0,13 prosent.

Kinas sentralbank forventes nå ifølge TDN Direkt å gjenoppta obligasjonskjøp for første gang siden januar for å støtte økonomien.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,41 prosent. Nifty 50 i India faller 0,33 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,48 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,71 prosent.