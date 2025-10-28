Dette skjer i dag

USA: CB forbrukertillit oktober, kl. 15.00

Annet:

USA: API oljelagre, kl. 21.30

Utenlandske:

Alfa Laval, Balder, Bank of China, BNP Paribas, Booking, Electronic Arts, Ferrovial, Heimstaden Bostad, HSBC, Iberdrola, Moncler, Mondelez International, MSCI, Nomura, PayPal, Royal Caribbean Cruises, UnitedHealth, UPS, Visa, Wärtsilä

Ekskl. utbytte:

Akva Group, Itera, Protector Forsikring

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

John Fredriksens ukjente stjerne er blitt rik på tankrederiet Frontline. Inger Klemp er finansdirektør i driftsselskapet Frontline Management, og hun har nå aksjer og opsjoner for 78 millioner kroner, etter en kursoppgang på 58 prosent i år.

Inger Klemp er en av Fredriksens mest trofaste medarbeidere. Hun har hatt finansdirektørrollen siden 2006 og jobbet i Fredriksen-systemet i totalt 24 år.

Verdsettelsen av sveiseselskapet Effee har skutt i været etter gjennombrudd i oljebransjen. I en emisjon i sommer ble selskapet priset til over 400 millioner kroner, opp fra 24 millioner i mars 2020.

Eirik Belland, daglig leder og gründer, sier det hele startet med to ansatte og en kaffetrakter. I fjor ble omsetningen mer enn doblet til 158 millioner kroner.

Håkon Aanonsen startet nettbutikken Sigar.com for over 20 år siden. Nå triller millionene inn, og resultatet før skatt i fjor var på 21 millioner kroner.

Sigarselskapet er blitt bygget sten for sten siden Aanonsen begynte å selge til norske kunder i 1998. Nå går imidlertid 98 prosent av omsetningen til eksport, særlig til gulfstatene og Kina. Aanonsen sier det er mye bløff i bransjen, men at kineserne stoler på en norsk leverandør.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Ferd-eier Johan H. Andresens kosemiddager.

Sammen med Marcus Wallenberg har Andresen etablert en ordning hvor 40 toppledere og politikere fra Norge og Sverige møtes en gang i året til middag for «å utvikle samarbeid på tvers av grensene».

Hvis Andresen legger inn noe helt uvanlig i programmet, blir det kanskje attraktivt nok. Noe som overgår Wallenberg, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, skriver Hegnar.