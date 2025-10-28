Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de store teknologiselskapene, ofte omtalt som Magnificent 7, løftet Wall Street mandag.

«Alphabet steg til ny all-time high og prises nå til over 3 000 milliarder dollar – et nivå kun tre selskaper har nådd tidligere: Nvidia, Apple og Microsoft. Spørsmålet er om bevegelsene er støttet av reell inntjening, eller om markedet drives av forventninger alene», skriver analytikeren.

«Så langt har økt inntjening vært hoveddriveren bak årets oppgang, i alle fall på Wall Street. S&P 500 er opp nær 17 prosent hittil i år – sterkt i et historisk perspektiv – men flere andre regioner har gjort det enda bedre. Investorene priser nå fremtiden, og mye av den fremtiden handler om kunstig intelligens», påpeker han.

Berntsen trekker også frem at Amazon var i fokus etter meldinger om mulige jobbkutt, trolig som følge av effektivisering drevet av AI.

«Det kan bli det første tydelige tegnet på hvordan arbeidsmarkedet begynner å påvirkes av teknologien. På kort sikt øker det lønnsomheten, men på lengre sikt vil konkurransen intensiveres, marginene presses og prisene falle – noe som i sum er godt for økonomien», skriver Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

Etter å ha satt nye rekorder mandag, faller Nikkei i Japan nå 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,09 prosent.

USAs president Donald Trump har tirsdag skrevet under en avtale om å sikre tilfanget av sjeldne jordmetaller under et besøk i Japan. Trump møtte der Sanae Takaichi, som nylig ble valgt til Japans første kvinnelige statsminister.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,18 prosent, CSI 300 er opp 0,06 prosent, mens Hang Seng i Hongkong stiger 0,13 prosent. Kinas sentralbank forventes nå ifølge TDN Direkt å gjenoppta obligasjonskjøp for første gang siden januar for å støtte økonomien.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er tirsdag morgen ned 0,14 prosent til 65,53 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,16 prosent på 61,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De amerikanske indeksene steg samlet i dagens handel. Dow Jones endte opp 0,71 prosent til rundt 47.504 poeng, mens S&P 500 steg 1,23 prosent til 6.875 poeng. Nasdaq steg 1,86 prosent til 23,637 poeng.

Blant de såkalte Magnificent 7 aksjene endte Apple opp 2,35 prosent, Meta steg 1,81 prosent, Tesla falt 4,30 prosent, Microsoft steg 1,49 prosent, Alphabet steg 3,59 prosent, Amazon steg 1,25 prosent, og Nvidia steg 2,81 prosent.

Det Trøim-styrte selskapet Golar LNG steg nærmere 10 prosent etter at Javier Milei vant mellomvalget i Argentina. Valgresultatet gir den libertarianske lederen et kraftig mandat til å fortsette sin økonomiske omstilling. De argentiske markedene flyr opp etter valgseieren.

Oslo Børs

Etter å ha ligget på minussiden store deler av handelsdagen gjorde hovedindeksen et byks de siste timene, og endte dagen med en oppgang på 0,2 prosent til 1.646 poeng.

Pareto Securities tok mandag opp dekning av avfallshåndteringsselskapet Soiltech, og satt kursmålet til 100 kroner. Aksjen steg 9 prosent til 70,00 kroner, som er en tangering av aksjens høyeste sluttkurs noensinne.

Før børsåpningen publiserte også Pareto en oppdatering hvor den trakk frem at Link Mobility -aksjen har falt cirka 20 prosent siden andrekvartalsrapporten. Det mener meglerhuset er for mye, og gjentar sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 40 kroner. Link-aksjen klaret 4,4 prosent, til 29,60 kroner.

Linseteknologiselskapet poLight steg fredag 12,6 prosent etter meldingen om en oppfølgingsordre for TWedge verdt cirka én million kroner. På mandag steg aksjen ytterligere 13,6 prosent til 7,93 kroner.