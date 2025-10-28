Storbank raser mot jury: Flyktninger kan kreve over 100 mrd. dollar

Den franske storbanken BNP Paribas falt nesten 8 prosent på børsen forrige mandag etter at en amerikansk jury dømte banken til å betale 20,5 millioner dollar i erstatning til tre sudanske flyktninger.

Retten konkluderte med at banken indirekte medvirket til menneskerettighetsbrudd ved å håndtere midler for sudanske myndigheter som var underlagt amerikanske sanksjoner.

Hele 23.000 sudanesiske flyktninger kan ha blitt rammet av de ulovlige transaksjonene, og flere søksmål kan stå på trappene.

«Ekstrapolerer man dette til 23.000 personer, blir erstatningskravet hele 150 milliarder dollar,» het det fra Goldman Sachs, som pekte på et økende press for å inngå forlik.

Les også Bankaksje stuper: Kan få krav for milliardbeløp BNP Paribas faller kraftig på Paris-børsen etter å ha tapt en oppsiktsvekkende rettssak i New York.

Raser

BNP Paribas er tirsdag ute med sine kvartalstall, og har i den anledning lagt ved et brev angående saken, som fant sted for 15 år siden.

«Den nylige jurykjennelsen som tilkjenner erstatning til tre individuelle saksøkere, er grunnleggende feilaktig både faktisk og rettslig, og bør oppheves,» skriver banken.

«Både rettslig og faktisk uriktig,» heter det.

BNPP hevder dommen bygger på feil anvendelse av sveitsisk rett. Dette skal ifølge brevet være bekreftet gjennom innspill fra den sveitsiske regjeringen til den amerikanske retten og av andre juridiske instanser.

Påvirket vitneforklaring

Videre reagerer storbanken kraftig mot saksøkernes advokater.

«Saksøkernes advokater har anklaget hverandre, under ed, for alvorlige brudd på etiske regler som skal ha påvirket vitneforklaringer på en utilbørlig måte. Disse påstandene skaper en alvorlig mistanke om at juryens kjennelse og rettsprosessen kan ha vært påvirket av svik. BNP Paribas vil be om en gransking av det påståtte misforholdet, noe som krever og fortjener full etterforskning,» heter det.

«BNP Paribas har tillit til sine juridiske argumenter og er overbevist om at dommen vil bli omgjort i ankesaken. Banken er fast bestemt på å forfølge dette resultatet,» avslutter banken.

Citi: Worst case er priset inn

Citi skriver at deres hovedscenario er at en eventuell ankesak kan trekke ut i tid, og fremholder at 12–18 måneder ikke er uvanlig for denne typen saker.

«Dersom anken ikke fører frem, har vi tidligere sett på presedenstilfeller for forlik i gruppesøksmål i USA (…) vi mener markedet allerede priser inn et verst tenkelig utfall,» skriver Citi.