Oslo Børs faller tirsdag formiddag.
Kl. 11.17 står hovedindeksen i 1.636,10, ned 0,65 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.
Resultatrush
Vend knuste forventningene i tredje kvartal. Det sender aksjen opp 3,44 prosent til 348,40 kroner. Selskapet fikk en EBITDA på 640 millioner kroner, mot ventet 584 millioner.
– Tredje kvartal bekrefter fremgangen vår mot å bli et rendyrket markedsplasselskap. Vi har økt inntektene på tvers av vertikalene, drevet disiplinert kostnadsstyring og tatt nye grep for å forenkle selskapet, sier konsernsjef Christian Printzell Halvorsen i Vend.
«Vi anser dette som en svakt positiv rapport for Schibsted, ettersom EBITDA var over forventningene», kommenterer DNB Carnegie om rapporten.
Sats fortsetter å levere vekst både på topp- og bunnlinjen i tredje kvartal. Det var imidlertid ikke nok til å tilfredsstille analytikerkorpset, og aksjen faller nå 4,94 prosent til 38,50 kroner.
EBITDA endte på 192 millioner kroner, mot ventet 229 millioner. Omsetningen beløp seg til 1.293 millioner kroner, mens analytikerne på forhånd hadde spådd inntekter på 1.427 millioner.
Rekordkvartal sender Elopak opp 7,34 prosent til 49,75 kroner. Selskapet fikk sitt høyeste EBITDA-resultat noensinne på 49,1 millioner euro, litt høyere enn Bloomberg-konsensus på 46,9 millioner. Oppgangen var drevet av kraftig vekst i Amerika.
BW Energy faller 1,87 prosent til 39,45 kroner etter sine kvartalstall. Oljeselskapet halverte bunnlinjen og kutter guiding for investeringer.
Investorene venter nå på oppdateringer om Kharas-brønnen på Kurdu-feltet utenfor kysten av Namibia, der selskapet meldte at de nå er godt i gang med avgrensningsboring.
Eiendomsselskapet Public Property Invest økte driftsinntektene med over 50 prosent og leverte et resultat før skatt på 128 millioner kroner i tredje kvartal. Aksjen faller 2,37 prosent til 22,65 kroner.
Andre bevegelser
Blant tungvekterne stiger Frontline 1,65 prosent til 240,60 kroner som dagens foreløpig nest mest omsatte. VLCC-ratene steg ifølge Fearnleys 8,2 prosent i går.
Kongsberg Gruppen stiger 0,12 prosent til 294,35 kroner. Den siste måneden har forsvarskjempen falt 7,05 prosent, mens den hittil år er opp 16,52 prosent.
Norse Atlantic hentet mandag kveld 113,7 millioner kroner gjennom en rettet emisjon til en kurs på 7,69 kroner. Aksjen styrkes tirsdag morgen 4,68 prosent til 8,06 kroner.
Medistim klatrer for andre dag på rad, og er nå opp 3,30 prosent til 282,00 kroner. Aksjen har hittil i 2025 lagt på seg nær 90 prosent, og analytikere tror ikke det stopper der.
– Medistim «krysser av» på de fleste punktene som vi ser etter, sier DNB Carnegie-analytiker Geir Hiller Holom, som i går oppgraderte aksjen til kjøp.
Volatile Lifecare stiger nå voldsomme 15,38 prosent til 15,92 kroner, og har på det meste vært omsatt for 7,40 kroner. Tirsdag morgen ble det meldt det at Direktoratet for medisinske produkter har validert selskapet søknad om første kliniske studie på mennesker, og at behandlingstiden vil være på 45 dager.
I forrige uke meldte selskapet at de planlegger en emisjon på opptil 100 millioner kroner, som vil finansiere drift frem til andre kvartal 2026.
Oljeprisen
Brent-oljen med desember-levering er tirsdag morgen ned 1,42 prosent til 64,69 dollar fatet, mens den ved børsslutt mandag var omsatt for 66,20 dollar. WTI-oljen faller 1,44 prosent på 60,43 dollar fatet.
Equinor faller 1,56 prosent til 240,30 kroner, mens Aker BP svekkes 2,13 prosent til 253,30 kroner. Vår Energi er ned 1,75 prosent til 33,04 kroner.