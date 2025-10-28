Oslo Børs faller tirsdag formiddag.

Kl. 11.17 står hovedindeksen i 1.636,10, ned 0,65 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Resultatrush

Vend knuste forventningene i tredje kvartal. Det sender aksjen opp 3,44 prosent til 348,40 kroner. Selskapet fikk en EBITDA på 640 millioner kroner, mot ventet 584 millioner.

– Tredje kvartal bekrefter fremgangen vår mot å bli et rendyrket markedsplasselskap. Vi har økt inntektene på tvers av vertikalene, drevet disiplinert kostnadsstyring og tatt nye grep for å forenkle selskapet, sier konsernsjef Christian Printzell Halvorsen i Vend.

«Vi anser dette som en svakt positiv rapport for Schibsted, ettersom EBITDA var over forventningene», kommenterer DNB Carnegie om rapporten.

Sats fortsetter å levere vekst både på topp- og bunnlinjen i tredje kvartal. Det var imidlertid ikke nok til å tilfredsstille analytikerkorpset, og aksjen faller nå 4,94 prosent til 38,50 kroner.

EBITDA endte på 192 millioner kroner, mot ventet 229 millioner. Omsetningen beløp seg til 1.293 millioner kroner, mens analytikerne på forhånd hadde spådd inntekter på 1.427 millioner.

Rekordkvartal sender Elopak opp 7,34 prosent til 49,75 kroner. Selskapet fikk sitt høyeste EBITDA-resultat noensinne på 49,1 millioner euro, litt høyere enn Bloomberg-konsensus på 46,9 millioner. Oppgangen var drevet av kraftig vekst i Amerika.

BW Energy faller 1,87 prosent til 39,45 kroner etter sine kvartalstall. Oljeselskapet halverte bunnlinjen og kutter guiding for investeringer.

Investorene venter nå på oppdateringer om Kharas-brønnen på Kurdu-feltet utenfor kysten av Namibia, der selskapet meldte at de nå er godt i gang med avgrensningsboring.