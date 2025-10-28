– En ulmende handelskrig og nye tollutspill får fremdeles mye mediedekning, og interessen for edelmetallers rolle som verdioppbevaring har økt, konstaterer Kristian Tunaal, forvalteren av Alfred Berg Nordic Gambak og Alfred Berg Nordic Small Cap.

– Investorene virker imidlertid lite nervøse; risikopremien i rentemarkedet forblir lav, og viktige børsindekser fortsetter å stige.

Tunaal peker på at USA, Europa og Asias hovedindekser er høyere enn for tre måneder siden – samt at Oslo Børs og Norden hittil har hatt et godt år.

– Oljeprisen er riktignok ned, men det er bra for verdensøkonomien, tilføyer han.

– Internasjonalt ser tallene for tredje kvartal greie ut, men det er litt tidlig å konkludere for Oslo Børs.

Billig omsorgsaksje

Tunaal foretrekker selskaper som leverer gode resultater, er i fremgang og blir lagt merke til på børsen.

Et eksempel er Ambea, som tilbyr omsorgstjenester i et stabilt voksende nordeuropeisk marked.

– Kravene til velferdstilbydere øker etableringshindringene, og hovedkunden er offentlig sektor – en sikker betaler, forklarer han.

– Med en P/E på 12,5 for de neste tolv månedene er aksjen klart billigere enn markedet generelt.

Stabil tjenesteleverandør

En annen favoritt er ISS, som leverer renhold og fasilitetstjenester til kontorer.

– Det er et jevnt og relativt sikkert marked, med høy lønnsomhet og attraktiv prising på rundt 12 ganger neste års inntjening, sier Tunaal.

– Her er det god klaring for eventuelle humper i veien.

EN DANSK FAVORITT: ISS leverer renhold og andre tjenester til kontorer – et jevnt og relativt sikkert marked. Foto: Bloomberg

Tradisjonsrik bank

Også SEB trekkes frem som et attraktivt kjøp.

– SEB er blant Nordens mest tradisjonsrike banker, men slett ikke avlegs, sier Tunaal.

– Banksektoren har hatt et godt år, mye fordi rentene har falt mindre enn ventet og utlånstapene har vært moderate.

Med en P/E på 11,5 mener han aksjen fremstår som attraktivt priset.

Klar for elektrifisering

Til slutt peker forvalteren på ABB, som har vært gjennom en vellykket omstilling.

– Ledelsen har brukt Atlas Copcos vinnerformel og rendyrket konsernet ved å selge blant annet robotdivisjonen, forteller han.

– Selskapet er nå rigget for elektrifiseringsbølgen, hvor biler bare er ett av mange vekstområder.

De gode resultatene for tredje kvartal viser at ABB er i fremgang, mener Tunaal.

– Den litt høye P/E-en er derfor fullt ut forsvarlig, konkluderer han.

For øvrig er forvalteren forsiktig med eiendomssektoren, gitt den høye gjeldsgraden i Norden og effektene av de seneste årenes renteoppgang – som delvis er blitt maskert av rentesikringer.