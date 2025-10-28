Goldman-sjefen om kredittmarkedet: – Ingen systemisk krise

Konsernsjef David Solomon i Goldman Sachs sier tirsdag at det ikke finnes tegn til en systemisk krise i kredittmarkedene, melder Bloomberg.

Etter at First Brands Group og Tricolor Holdings kollapset, har det vært spekulasjoner om spredning fra belånte kredittmarkeder til banksystemet og videre til realøkonomien.

De nylige tapene i regionale amerikanske banker er «idiosynkratiske hendelser», altså enkelttilfeller, sier Goldman-sjefen.

– Til tross for noen dårlige kredittsaker, ser jeg ingenting i dagens situasjon som tilsier at vi har en systemisk krise rett rundt hjørnet, sa Solomon til Bloomberg TV.

Dersom økonomien bremser kraftig eller et stort makrosjokk inntreffer, kan det komme bredere tap, «men det er noe annet enn en systemisk krise», sa Solomon.

Les også Bank of England om USA-kollapser: Hørte det samme før finanskrisen – Da vi diskuterte subprime-lånene i USA, var det mange som sa: «Nei, dette er for smått til å være systemisk – det er et særtilfelle», sier Bank of England i forbindelse med kollapsene i First Brands og Tricolor.

Får støtte

Wall Street-veteran Paul Taubman, konsernsjef i PJT Partners og en av markedets mest erfarne tilretteleggere, støtter Solomons vurdering.

– Det oppstår idiosynkratiske risikoer i selskaper hele tiden, sa Taubman i et separat Bloomberg TV-intervju.

Konsernsjef i Standard Chartered, Bill Winters, sier også at tapene var enkelttilfeller, og understreker at kredittsyklusen fortsatt er intakt.

– Vi er i et godt skjæringspunkt: Renten er høy nok til å holde ting i gang, men ikke så høy at den kveler veksten, sa Winters til Bloomberg TV.