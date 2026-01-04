Det ble oppgang for syvende dag på rad tirsdag og hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,7 prosent til 1.687,77. Den steg også til ny all-time high for 28. og 29. gang i 2025 mandag og tirsdag. For året ble det en oppgang på 18,4 prosent.

I løpet av de siste ti årene holdt det imidlertid bare til en tredje plass. Oslo Børs steg mer både i 2021 og i 2017. Bare to ganger de siste ti årene har det for øvrig endt med nedgang, og da på bare 1,0 prosent og 1,8 prosent. Og før den lille nedgangen i 2018 hadde det vært seks år med oppgang.

HOVEDINDEKSEN: 2025 ble avsluttet med all-time high for 29. gang. 2026 åpnet med enda en ny all-time high. CHART: Tradingview/Finansavisen

2025 steg hovedindeksen 18,4 prosent.

2024 steg hovedindeksen 9,1 prosent.

2023 steg hovedindeksen 9,9 prosent.

2022 falt hovedindeksen 1,0 prosent.

2021 steg hovedindeksen 23,4 prosent.

2020 steg hovedindeksen 4,6 prosent.

2019 steg hovedindeksen 16,5 prosent.

2018 falt hovedindeksen 1,8 prosent.

2017 steg hovedindeksen 19,1 prosent.

2016 steg hovedindeksen 12,1 prosent.

2015 steg hovedindeksen 5,3 prosent.

Julerallyet

RSI snudde opp og brøt den første fallende trendlinjen i RSI-chartet 27. november. 3. desember ble 50-nivået brutt. Dagen etter ble også den neste fallende trendlinjen i RSI-chartet brutt. Det åpnet for videre oppgang i begge chartene. Det bekreftet også den nye positive undertonen i RSI-chartet.

Hovedindeksen brøt også den tekniske motstanden på 1.619-nivået, 200-dagers vektet glidende gjennomsnitt og topplinjen i den fallende sekundærtrenden.

Små kjøpssignaler kom på rekke og rad, og fra bunnen 21. november avsluttet hovedindeksen året med en oppgang på 7,6 prosent.

2026: Hva nå?

2026 begynte med oppgang på 0,5 prosent til 1.696,95 og ny all-time high. Det var også åttende dag på rad med oppgang. På det høyeste fredag stanget hovedindeksen opp til 1.701,46.

Som vi skrev for to uker siden, kunne bruddet på all-time high åpne for videre oppgang mot 1.680-nivået, 1.720- og 1.750 i den stigende hovedtrenden. Forrige søndag var det også litt å gå på før RSI stanget opp i et overkjøpt område. Det er det ikke lenger, men så lenge den bratte positive undertonen i RSI-chartet fortsetter vil den støtte videre oppgang.

RSI stanget imidlertid videre opp i et overkjøpt område i RSI-chartet fredag. Det er et tegn på styrke, men også et signal om at investorer kan bli fristet til å sikre gevinst, og at det kan komme en korreksjon ned igjen.

Snur RSI ned og bryter den bratte positive undertonen, kan det åpne for korreksjoner ned i begge chartene, men så lenge den positive undertonen i bunnen av RSI-chartet fortsetter, kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående.

Ved eventuelle korreksjoner ned er det teknisk støtte på 1.668-, 1.653-, 1.645- og 1.634-nivået og ved 200-dagers snittet. Neste tekniske støtte kommer på 1.610-, 1.604- og 1.582-nivået. Brudd på ett nivå kan åpne for fall mot neste nivå.

Mer om fundamentet for hovedindeksen og de viktige nivåene på Oslo Børs i faktaboksen nederst i artikkelen.

Oljeprisen begynte 2026 med nedgang

For året 2025 ble det en nedgang på 18,6 prosent, fra 74,80 til 60,90 dollar. Det gjør 2025 til det verste året siden 2020, da oljeprisen endte året med en nedgang på 21,7 prosent, etter å ha vært ned 75,7 prosent til 16,01 dollar på det laveste 22. april det året.

BRENT: Oljeprisen dykket ned til 60,01 dollar på det laveste fredag. CHART: Tradingview/Finansavisen

2026 åpnet med et fall på 0,15 prosent fredag, men for uken endte Brent-oljen opp knappe 0,8 prosent, fra 60,34 til 60,79 dollar. Intradag dykket den til 60,01 dollar på det laveste og stanget opp til 61,38 dollar på det høyeste.

RSI snudde ned igjen etter å ha testet 50-nivået og den fallende trendlinjen. Det var et svakhetstegn og så lenge den fallende trendlinjen fortsetter kan eventuelle korreksjoner opp bli forbigående.

Så lenge den nye positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned også bli forbigående. Dersom RSI imidlertid faller videre og bryter den positive undertonen, kan det åpne for et større fall i begge chartene.

Et brudd på den tekniske støtten på 60,30-nivået, kan i så fall åpne for fall til neste tekniske støtte og det laveste nivået i desember på 58,72 dollar. Under 58,72-nivået er det i så fall teknisk støtte i området på 57,50-nivået, og ned mot bunnen i den fallende hovedtrenden på 56,50-, 56,0 og 54,80-nivået.

For å snu den svake tendensen må RSI snu opp og bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI-chartet. Ved eventuelle korreksjoner opp er det i så fall teknisk motstand på 60,95-, 61,58-, 62,08-, 62,60-nivået og topplinjen i den fallende sekundærtrenden. Over der kommer neste tekniske motstand på 64,80-, 65,70- og 66,30-nivået og 200-dagers vektet glidende gjennomsnitt.

Den lange renten

For 2025 falt den amerikanske tiårsrenten fra 4,573 til 4,163 prosent. For uken, med de første dagene i 2026, steg den fra 4,132 til 4,195 prosent.

RSI snudde opp igjen og brøt 50-nivået og den første fallende trendlinjen i RSI-chartet. Det signaliserte økende stigningstakt og åpnet for oppgang i begge chartene.

10-ÅRSRENTEN: Topplinjen i den fallende trenden ble brutt torsdag og oppgangen fortsatte fredag. CHART: Tradingview/Finansavisen

Den tekniske motstanden på 4,153-nivået og taket i den fallende trenden ble brutt onsdag. Det ga kjøpssignal og åpnet for videre oppgang mot den tekniske motstanden på 4,195-nivået. Over det nivået kommer neste tekniske motstand ved 200-dagers vektet glidende gjennomsnitt og på 4,23-nivået. Brudd på ett nivå kan åpne for oppgang mot neste nivå.

Brytes den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet, som det kan være rom for etter den positive utviklingen i det siste, kan det også støtte videre oppgang.

Hvis det fremdeles er i ferd med å dannes en omvendt-hode-skulder-formasjon, med halslinje i underkant av 4,16-nivået, kan bruddet på den fremdeles åpne for videre oppgang mot den tekniske motstanden på 4,36-nivået.

Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan imidlertid fremdeles bremse den videre oppgangen. Snur RSI ned igjen, kan det åpne for en korreksjon ned igjen mot den brutte topplinjen i hovedchartet og den tekniske støtten på 4,15-nivået, som i så fall vil være i tråd med teorien for trendbrudd. Under det nivået kommer for øvrig neste tekniske støtte ned mot 4,10 prosent.

Frontline med nye salgssignal

30. november hadde Frontline stupt 7,8 prosent på seks handelsdager, og aksjen hadde falt til bunnen i den stigende trenden. Det ble satt en topp under den foregående i RSI-chartet og dannet en fallende trendlinje.

RSI falt også under 50-nivået i RSI-chartet og signaliserte avtagende stigningstakt. En positiv undertone ble også brutt.

Brudd på den tekniske støtten på 249- og 244-nivået i hovedchartet utløste små salgssignaler, og vi skrev at svakhetstegnene kunne åpne for brudd på den stigende trenden.

Den påfølgende mandagen ble bunnlinjen i trenden brutt, og aksjen brøt i tillegg den tekniske støtten på 237-nivået. Vi la til at et brudd på det nivået i så fall kunne åpne for videre nedgang mot 227- og 217-nivået, og 200-dagers vektet glidende gjennomsnitt.

FRONTLINE: Aksjen har brutt den stigende trenden og bekreftet bruddet på 200-dagers vektet glidende gjennomsnitt. CHART: Tradingview/Finansavisen

Aksjen fortsatte ned, brøt den tekniske støtten på 229-nivået, 227-nivået og 200-dagers vektet glidende gjennomsnitt. Den tekniske støtten på 217-nivået ble i tillegg punktert.

Etter en korreksjon opp mot 200-dagers snittet, snudde aksjen rett ned igjen og falt 6,2 prosent fredag. Med det ble også den tekniske støtten på 212-nivået brutt, noe som kan åpne for videre fall mot nestet tekniske støtte på 202-nivået.

Aksjen kan også ha dannet en litt kompleks hode-skulder-formasjon, og sier vi at halslinjen plasseres på 229-nivået, kan det i så fall åpne for fall ned mot 189-nivået.

Så lenge den fallende trendlinjen i toppen fortsetter, kan eventuelle korreksjoner opp bli forbigående, slik vi så da aksjen korrigerte opp igjen mot 200-dagers snittet.

For å snu denne svake tendensen må RSI bunne ut, etablere en ny positiv undertone, begynne å sette stigende bunner, bryte den første fallende trendlinjen, bryte 50-nivået og signalisere økende stigningstakt og bryte den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet.

Ved en vending opp er det teknisk motstand på 217-nivået og ved 200-dagers snittet. Over der kommer neste tekniske motstand på 227-, 229-, 233,70-, 237-, 244-, og 249-nivået. Brudd på ett nivå kan åpne for oppgang mot neste nivå.