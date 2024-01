Butikkaksjer stuper

Torsdag fikk aksjonærene i britiske JD Sports en lite hyggelig overraskelse. Forhandleren av sportssko og -klær fortalte at julesalget var noe verre enn ventet, med flere prisavslag. Resultatet blir skuffende inntjening i fjerde kvartal. Markedet reagerte ved å barbere selskapets børsverdi med mer enn 23 prosent.

En annen stor kjede, Walgreens Boots Alliance, la frem uventet sterke topp- og bunnlinjetall for sitt første regnskapskvartal, som ble avsluttet 30. november. Utbyttet ble likevel nær halvert, som følge av at farmasi- og helsetjenestekonsernet ønsker å styrke sin balanse og kontantbeholdning. Investorene rynket på nesen, og ved 16-tiden var aksjekursen ned med godt over 11 prosent.

Den britiske butikkjeden Next seiler derimot i medvind. I de ni ukene frem til utgangen av desember økte salget, ekskludert tilbudsvarer, med 5,7 prosent fra samme periode året før. Tidligere hadde ledelsen spådd en oppgang på rundt 2 prosent. Selskapet, som selger klær og ting til hjemmet, jekket følgelig opp sin inntjeningsprognose for regnskapsåret og venter enda sterkere vekst i 2024. Next-kursen var torsdag ettermiddag opp med 4 prosent.

I bilbransjen ble det kjent at Ford solgte nesten to millioner biler i hjemmemarkedet USA i 2023. Salget var 7,1 prosent høyere enn i 2022, men veksten var likevel lavere enn sektorsnittet. Dessuten solgte både Toyota og General Motors flere biler. Fords aksjekurs fikk et fall på rundt en halv prosent.

Forøvrig kom det flere tegn på at sentralbankenes kamp mot inflasjonen neppe kan avsluttes med det aller første. Frankrikes årlige konsumprisvekst steg i desember til 3,7 prosent – 0,2 prosentpoeng mer enn i november, men 0,1 prosentpoeng mindre enn ventet. På den positive siden sank kjerneinflasjonen fra 4,2 til 3,6 prosent. Tidligere i år har Tyrkia meldt om økt konsumprisvekst i fjorårets siste måned, mens nivået var uendret i Storbritannia og sank i Sør-Korea.