Full fart i luksusbransjen

Svekket kjøpekraft, skuffende BNP-vekst i Kina og høyere renter har i de seneste månedene skapt pessimisme rundt luksussektoren. Fredag beviste franske LVMH imidlertid at det fortsatt er liv i bransjen, og at velstående personer over hele verden fremdeles er interessert i svindyre moteklær og vesker. Selskapet, som blant annet eier merkene Louis Vuitton og Moët, meldte om en omsetning på hele 86,2 milliarder euro i fjerde kvartal. Tallet var bedre enn ventet og innebærer en organisk salgsvekst på solide 10 prosent. Bunnlinjen økte med 8 prosent, på linje med analytikernes snittestimat. Aksjekursen steg med nesten 13 prosent, til en ny rekord.

Børsvinnerne i Europa inkluderte også fire andre luksusprodusenter. Pernod Ricard, Moncler, Kering og Davide Campari Milano fikk kursløft på 5–8 prosent.

I et miljø der etterspørselen etter luksusvarer forblir skyhøy, skulle man tro at American Express burde tenne på alle sylindre. Kortkjempen er kjent for sin velstående kundebase. I fjerde kvartal skuffet imidlertid både inntektene og inntjeningen, delvis grunnet større tapsavsetninger. Prognosen for 2024 overrasket derimot positivt, og dessuten var topplinjeveksten på 11 prosent langt ifra urovekkende. Ved 16-tiden var aksjekursen nær 7 prosent høyere.

Colgate-Palmolive er omtrent så langt fra luksusmarkedet som det går an å komme, men den seneste kvartalsrapporten imponerte likevel. Den organiske salgsveksten ble på 7 prosent, samtidig som marginene økte. Begge deler overgikk konsensusestimatet. Aksjekursen la på seg mer enn 2 prosent.

Intels rapportering skapte større bølger, og fredag ettermiddag hadde aksjen stupt 12 prosent. Både omsetningen og inntjeningen overrasket positivt, men «guidingen» for første kvartal skuffet. Årsaken er redusert lønnsomhet i enkelte datterselskaper, inkludert Mobileye og en virksomhet som lager programmerbare brikker, samt at en del virksomheter er blitt solgt eller utskilt.

Intels kursfall trakk også med seg andre aktører og leverandører i sektoren, som STMicroelectronics, Applied Materials og Micron Technology.