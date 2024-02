Høyeste kakaopris siden 1977

Kakaoprisene nådde onsdag 5.009 dollar pr. tonn på New York-børsen, det høyeste nivået siden 20. juli 1977, skriver MarketWatch.

Jack Scoville, visepresident i Price Futures Group, skriver i fredagens rapport: «Tilgjengeligheten av kakao fra Vest-Afrika forblir begrenset».

Han skriver videre at handelsmenn er bekymret for enda et år med lav produksjon, og disse bekymringene er blitt forsterket av El Niño, som truer avlingene i Vest-Afrika med varmt og tørt vær.

Estimater fra eksportører viser at ankomstene til havnene i Elfenbenskysten, som er den klart største kakaoproduserende verden, var 35 prosent lavere fra starten av høsten i oktober til slutten av januar sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Scoville.

Rallypriser

Kakaoprisene har steget markant siden den aktuelle månedskontrakten nådde sitt høyeste nivå på fire måneder i november 2022. I januar alene steg prisene med 15 prosent, noe som markerer den høyeste månedlige økningen siden november 2020.

Dette betyr at kakaomarkedet sannsynligvis vil stå overfor et tilbudsoverskudd for avlingsåret 2023-24 for tredje året på rad, sier analytikerne.

Så sent som i 2017 var kakaoprisene markant billigere, og tradet på 1.700 dollar pr. tonn.