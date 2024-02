Opptur for luksus og tobakk

I FTSE Euro 100-indeksen var British American Tobacco (BAT) et lyspunkt torsdag. Aksjen steg med 7 prosent, grunnet selskapets planer om å selge i det minste en del av sin aksjepost i ITC. Sistnevnte er Indias største sigarettprodusent, og BAT eier 29 prosent. BAT har vært inne i ITC i mer enn 100 år, men nå mener ledelsen at et salg vil «synliggjøre aksjonærverdier».

Kering-kursen økte med 6 prosent. Eieren av luksusmerker som Gucci, Saint Lauren, Brioni og Boucheron opplevde et omsetningsfall på 6 prosent fra fjerde kvartal 2022. Pilene peker imidlertid oppover i Nord-Amerika og Sørøst-Asia, ifølge ledelsen. Alt dette var som ventet, men bunnlinjen ble litt bedre enn konsensusestimatet.

AstraZeneca-kursen stupte derimot 7 prosent, som følge av overraskende lav inntjening i fjerde kvartal. Inntektene var en hårsbredd bedre enn ventet, men store forskning- og utviklingskostnader trakk ned lønnsomheten. Guidingen for 2024 var imidlertid helt på linje med konsensusestimatet, med en forventet inntjeningsvekst på 12–14 prosent.

For Credit Agricole ble nedturen godt over 5 prosent – selv om resultatet ble bedre enn antatt og utbyttet ble jekket opp. Den franske banken er imidlertid ingen vekstmaskin. Inntektene var nær uendrede fra samme periode året før, og høyere utgifter krympet overskuddet med 26 prosent. Konsernets akilleshæl er forsikringsvirksomheten, mens bank- og meglervirksomheten gjør det greit.

Det kom også en hærskare ferske kvartalsrapporter fra USA. Ved firetiden torsdag var News Corp en vinner i S&P 500-indeksen. Paradoksalt skyldtes kursoppgangen på mer enn 7 prosent en topplinjevekst på blodfattige 3 prosent. I likhet med The New York Times var reklameinntektene svake, men dette ble oppveid av høy vekst i antallet digitale abonnenter. Både inntektene og inntjeningen overrasket dessuten positivt. News Corp eier blant annet Wall Street Journal, USAs største avis, britiske The Sun og The Times, samt TV-kanaler som Fox, A&E og Nickelodeon.