Luksusaksje til himmels

Gucci-eieren Kering var en av toppaksjene torsdag, og fredag fulgte Hermès etter, med et kursløft på rundt 5 prosent. I fjerde kvartal økte luksusprodusenten, som er best kjent for sine Birkin-vesker, salget med uventet høye 18 prosent, justert for valutaendringer. Veksten var tosifret i alle selskapets geografiske markeder, og ventes å forbli høy også i år. Dessuten skal de allerede svindyre Hermès-produktene bli enda 8–9 prosent dyrere.

Verdens største kosmetikkselskap, L’Oréal, bommet derimot på analytikernes topp- og bunnlinjeestimat. Omsetningen var særlig svak i Kina, mens Europa var et lyspunkt. Ledelsen i Paris skal uansett satse knallhardt i det kinesiske markedet. Investorene rynket på nesen, og aksjekursen stupte 8 prosent.

I USA krøp S&P 500 igjen over 5.000, noe som betyr at børsindeksen har lagt på seg nesten 5 prosent bare siden nyttår. Det skortet imidlertid ikke på taperaksjer. Riktig ille gikk det med Expedia Group, som ved firetiden var ned med nesten 20 prosent. Det til tross for at reisebyrået slo meglerhusenes ganske optimistiske estimater, med en inntekts- og resultatvekst på henholdsvis 37 og 10 prosent. Det samlede bestillingsbeløpet skuffet imidlertid. Expedia skal også bytte toppsjef, noe som skaper usikkerhet blant investorene.

Heller ikke Take-Two Interactive Software ga grunn til jubel og høy sjampanjeføring. Spillprodusentens kvartalsrapport ble kalt «blandet». Omsetningsfallet på 3 prosent var helt som ventet, og fortjenesten lå bare en hårsbredd under konsensusestimatet. «Guidingen» for inneværende kvartal var derimot milelangt fra mål. Ledelsen ser for seg en inntjening pr. aksje på elendige 5 cent – en «nickel», som amerikanerne sier. På forhånd hadde meglerhusene spådd rundt 94 cent. Skivebommen skyldes at basketballspillet NBA 2K24 er overraskende lite populært, samt svakt salg av mobilreklame. Det hjalp ikke at Take-Two raskt var ute og lovte «betydelige kostnadskutt» i alle forretningsvirksomheter. Fredag ettermiddag var kursen ned med nesten 9 prosent.