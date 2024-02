Inflasjonen svir

Kraft Heinz, som er best kjent for sin ketchup, presenterte en rykende fersk kvartalsrapport onsdag. Omsetningsfallet på 7 prosent fra samme periode året før skuffet stort, og skyldtes at prisøkninger ikke oppveide for betydelig lavere volumer. Konsernet har nå bommet på analytikernes inntektsestimater i tre kvartaler på rad. Overskuddet på tampen av fjoråret var likevel en hårsbredd bedre enn ventet, og ledelsens prognose for 2024 ble ansett som oppløftende. Inntjeningen pr. aksje skal bli på 3,01–3,07 dollar, mens meglerhusene hadde sett for seg et nivå rundt 3,03 dollar. Ved 16-tiden var aksjekursen uansett ned med godt over 5 prosent.

Vedvarende høy inflasjon rammer også nederlandske Heineken. Bryggerikjempen meldte om fallende volumer og lavere lønnsomhet i fjor. Etterspørselen sank særlig mye i Nigeria og Vietnam, delvis fordi dyrere råvarer og energi fremtvang prisøkninger. Toppsjefen fortalte at forholdene neppe vil bedre seg mye i år. Aksjen var en av de største taperne i Europa, med et fall på mer enn 6 prosent.

For tyske Thyssenkrupp ble nedturen enda verre, hele 9 prosent. Industriselskapet tapte penger i fjorårets siste tre måneder, grunnet lavere inntekter og volumer. Som om ikke det var nok, ble «guidingen» for hele regnskapsåret 2024 nedjustert. Nå ligger omsetningen an til å stå på stedet hvil, mens overskuddet trolig blir nær null. Tidligere hadde ledelsen snakket om en fortjeneste på 200–600 millioner euro.

Også verdens nest største gullprodusent, Barrick Gold, la frem skuffende topplinjetall for fjerde kvartal. Inntjeningen var likevel rundt 30 prosent høyere enn konsensusestimatet. Ved 16-tiden hadde aksjekursen svekket seg med 2 prosent.

Gullgruveaksjer har generelt slitt i de seneste to–tre årene, og Barrick er intet unntak. Selskapets børsverdi er en femtedel lavere enn for ett år siden, selv om gullprisen i samme periode har steget med 2 prosent. En hovedårsak er at kraftig kostnadsinflasjon legger press på lønnsomheten.