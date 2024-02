Pizza og Buffett i medvind

Amerikanske Domino's Pizza la mandag frem overraskende sterke inntjeningstall for fjerde kvartal, og ved firetiden var aksjen opp med 9 prosent. Inntektene på 1,4 milliarder dollar var imidlertid 20 millioner dollar lavere enn konsensusestimatet. Partnerskapet med Uber Eats og nye markedsføringsprogrammer bidro positivt til lønnsomheten. Pizzakjeden fortalte dessuten at tilgangen på medarbeidere er blitt bedre, samt at etterspørselen har vokst – i det minste i USA. Utenfor hjemmemarkedet økte omsetningen pr. restaurant med skarve 0,1 prosent, delvis grunnet konflikten i Midtøsten.

Berkshire Hathaway publiserte sin kvartalsrapport sist lørdag, og regnskapet imponerte igjen. Driftsresultatet fra selskapets majoritetseide virksomheter økte med 28 prosent på ett år, og kontantbeholdningen este til rekordhøye 168 milliarder dollar, noe som tilsvarer nesten en femdel av Buffett-konglomeratets børsverdi. Forsikringsvirksomheten var et lyspunkt, mens jernbanen Burlington Northern Santa Fe tjente mindre. Aksjekursen steg med godt over 1 prosent.

For øvrig karret Nikkei 225 seg til en ny rekord, men den japanske børsindeksen er likevel bare en hårsbredd over toppen fra 1989. I vår del av verden var Euro Stoxx 600 noe ned, etter å ha klatret til det høyeste nivået noen gang fredag. Også S&P 500 og Dow Jones-indeksen nådde en «all-time high» i forrige uke, men begge var så vidt ned mandag ettermiddag.

Forrige ukes opptur har bidratt til at CNNs «frykt og grådighet»-indeks nå viser «ekstrem grådighet» i aksjemarkedet. Målingen, som er basert på seks ulike indikatorer, ligger på 78. Dette er opp fra 70 i begynnelsen av forrige uke og 76 for en måned siden. Et forholdstall som viser prisingen av S&P 500-indeksen i forhold til den inflasjonsjusterte snittinntjeningen over de seneste ti årene, har bykset til 34,3 – mer enn dobbelt så mye som normalen over tid, men fremdeles rundt 10 lavere enn rekorden fra desember 1999, før dotcom-boblen sprakk.