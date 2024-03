Sjokolade blir dyrere

Forbrukere kan begynne å se konsekvensene av den økende kakaoprisen ettersom verden står overfor det verste tilbudsgapet på over 60 år, skriver CNBC.

Tirsdag koster ett tonn kakao over 10.000 dollar, og prisene er forventet å stige ytterligere.

De store sjokoladeselskapene var godt sikret i fjor og måtte ikke umiddelbart legge over de høye kostnadene på forbrukerne, men råvareanalytiker Paul Joules i Rabobank sier at det er stor sannsynlighet for at sjokoladeprisene nå vil øke bemerkelsesverdig.

Prisøkningen har rammet sjokoladegiganten Hershey, som forventer uendret inntjening for året. Hershey-aksjen har falt 22 prosent de siste 12 månedene, mens Nestle's Sveits-listede aksje har falt 13 prosent i samme periode.

Den internasjonale kakaoorganisasjonen har spådd et tilbudsgap på 374.000 tonn for sesongen 2023 til 2024, en økning på 405 prosent fra et gap på 74.000 tonn i forrige sesong.

– Det verste gjenstår å se, sier Joules til CNBC, og fortsetter:

– Kakaoprisene vil sannsynligvis forbli høye en god stund fordi det ikke finnes en enkel løsning på de systemiske problemene som møter markedet i dag.

Betaler 80.000 mer for hver pall med sjokolade



Forstyrrelser i produksjonen

Forbrukere kan stå overfor høyere priser eller krymping i form av mindre sjokoladeplater, ifølge Joules. Selskaper kan også justere ingrediensene for å bruke mindre kakao i noen produkter.

Den verste prisøkningen vil komme fra mørk sjokolade - som har en svært høy kakaoandel, fortsetter han.

Kakaoprisene har økt på grunn av forstyrrelser i tilbudet i de viktigste produserende nasjonene Elfenbenskysten og Ghana. De to landene står for omtrent 60 prosent av den globale kakaoproduksjonen.

Værfenomenet El Nino har også ført til tørrere forhold som resulterer i lavere kakaoutbytte enn tidligere år.

– Å handle nå, er risikosport på høyt plan