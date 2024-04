Kraftig rekyl for Adidas og LVMH

De store sko- og klesprodusentene har generelt slitt i år, og flere har fått kraftige kursfall. Onsdag oppjusterte Adidas imidlertid sin prognose for årets omsetningsvekst fra 4-6 prosent til 5-9 prosent. I tillegg ventes driftsresultatet å bli rundt 700 millioner euro, mot tidligere antatt cirka 500 millioner euro. Adidas tilføyde at bunnlinjen i første kvartal bedret seg i forhold til samme periode i fjor. Aksjekursen steg med 8 prosent.

I samme sektor, om enn i luksussegmentet, bykset LVMH-kursen med 5 prosent. Verdens største produsent av dyre merkevarer meldte at salgsveksten i første kvartal sank til beskjedne 3 prosent, fra hele 17 prosent ett år tidligere. Selskapets prisøkninger har tilsynelatende bidratt til mer blodfattig etterspørsel, og det hjelper ikke at Kinas økonomiske utvikling har skuffet. LVMHs oppdatering var uansett på linje med analytikernes forventninger.

Det gikk verre med nederlandske ASML, som lager maskiner til halvlederindustrien. Aksjekursen svekket seg med mer enn 3 prosent, som følge av at omsetningen i første kvartal bare så vidt slo konsensusestimatet.

I USA la United Airlines frem ferske tall for årets første tre måneder. Flyselskapets inntekter og inntjening oversteg analytikernes forventninger, med en topplinjevekst på 10 prosent og et underskudd før skatt på 164 millioner dollar. Ledelsen presisterte at virksomheten ville ha gått i pluss, dersom det ikke hadde vært for problemer med dets Boeing-fly. Av samme grunn vil United i år bare motta 61 nye fly, tross en kontrakt med Boeing på opptil 183 fly. Aksjen steg med mer enn 9 prosent.

I legemiddelbransjen ble det kjent at Eli Lillys slankemedikament, Zepbound, også reduserer søvnapné for pasienter med fedme. Dette innebærer at bruken av medikamentet trolig vil øke enda mer enn tidligere antatt – særlig i USA, der mer enn 4 av 10 ikke bare er overvektige, men «fete». Eli Lilly-kursen var ved firetiden opp med 2 prosent.