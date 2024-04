Luksuskrakket rammer Gucci-eier

Kering fikk juling på Frankfurt-børsen onsdag, etter at det Paris-baserte konsernet varslet om et 40-45 prosent fall i driftsresultatet i første halvår. Årsaken er elendig etterspørsel etter Gucci-varer, særlig i Kina. I første kvartal krympet den samlede omsetningen med 10 prosent fra samme periode i fjor, mens nedturen for Gucci-merket ble på svimlende 18 prosent. Kering-kursen stupte 6 prosent. Burberry ble med i dragsuget, med et kursfall på cirka 3 prosent.

I USA klarte ikke Boeing å innfri analytikernes inntektsforventninger. Underskuddet per aksje ble likevel langt mindre enn ventet, og ledelsen hevder at forsyningskjeden er i ferd med å stabilisere seg. I tillegg svidde den ulykkesbefengte flyprodusenten av overraskende lite «cash». Toppsjefen innrømmet uansett at Boeing er inne i en vanskelig periode, i alle fall på kort sikt. Ved firetiden onsdag var aksjekursen opp med 1 prosent.

Også AT&T, USAs størte mobiloperatør, la frem skuffende topplinjetall, men fikk likevel en beskjeden kursoppgang. Igjen imponerte inntjeningen og fri kontantstrøm, delvis som følge av kraftige kostnadskutt. Det er verdt å merke seg at inntektene bare vokste med 0,9 prosent.

Paradoksalt svekket General Dynamics-kursen seg med nesten 5 prosent, selv om inntektene overrasket positivt og inntjeningen var omtrent som ventet. Fly- og våpenprodusenten var lenge på Oljefondets «svarteliste» og dermed ekskludert fra NBIMs portefølje. Utelukkelsen ble imidlertid opphevet for fire år siden, etter at General Dynamics bedyret at dets fabrikker ikke lenger lager klasebomber. I første kvartal økte salget med 8,6 prosent, mens driftsresultatet fikk et løft på 10,4 prosent. Blant lyspunktene var våpenbestillinger på flere milliarder dollar fra U.S. Army og det østerrikske forsvarsdepartementet, samt salg på opptil 1 milliard dollar til hemmeligstemplede kunder.

For øvrig fikk Tesla en kursrekyl på 14 prosent, tross et overraskende stort inntektsfall i første kvartal. Toppsjef Elon Musks positive uttalelser bidro til at aksjen likevel steg.