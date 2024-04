Da regjeringen lanserte lakseskatten, tok Bjertnæs til penslene og laget sitt største bilde noensinne2

– Jeg ble nysgjerrig på selve ordet lakseskatt. For hva er det vi egentlig eier sammen som innbyggere i Norge, spurte kunstner Sverre Bjertnæs seg selv. Svaret ble et 28 meter langt maleri, som korrigerer det gode selvbildet Bjertnæs og mange nordmenn har av Norge. – Vi eier historien vår sammen. Og i den historien er det mye som ikke matcher med et selvgodt bilde av Norge. Verket