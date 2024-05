Kina-optimisme løfter konjakk-aksjer

Kina startet i januar en gransking for å vurdere hvorvidt europeiske selskaper «dumper» brennevin i landet. Grepet skapte frykt for at særlig fransk konjakk vil bli gjenstand for høye tollavgifter, noe som igjen ville svekke etterspørselen i verdens nest største økonomi.

Tirsdag besøkte Kinas president Xi Jinping imidlertid Frankrike, der han ifølge president Emmanuel Macron uttrykte et ønske om ikke å avgiftsbelegge slike produkter. Uttalelsene bidro til at to store produsenter, Pernod Ricard og Remy Cointreau, fikk kursløft på henholdsvis 3 og 5 prosent.

For UBS ble oppturen nesten 9 prosent. Det sveitsiske finanskonsernet tapte penger i tredje og fjerde kvartal, men kom knallsterkt tilbake i perioden januar-mars. Både inntektene og innntjeningen var langt bedre enn ventet, blant annet grunnet store synergier i forbindelse med fjorårets oppkjøp av Credit Suisse. Fusjonen ventes å bli ferdigstilt i andre kvartal.

En annen stor bank, italienske UniCredit, steg til det høyeste nivået på 13 år. Oppturen på 3 prosent skyldtes både overraskende høy lønnsomhet, samt at guidingen for årets utbytte og tilbakekjøp ble jekket opp. Adm. direktør Andrea Orcel konstaterte at samtlige av selskapets virksomheter gjorde det bra i perioden.

I USA la Disney frem tall, og igjen oversteg både bunnlinjen og guidingen for 2024 konsensusestimatet. En årsak er at underholdningskjempen har klart å krympe underskuddet i sin strømmevirksomhet. Omsetningen stiger imidlertid svært lite, så fokuset er på å redusere utgiftene med minst 7,5 milliarder dollar innen utgangen av dette regnskapsåret. Ved firetiden var Disney-kursen opp med 8 prosent.

For øvrig ser vi stadig flere sprekker i markedet for verdipapirer basert på næringseiendomslån. Fersk statistikk viser at misligholdsraten i april økte til rekordhøye 8,6 prosent. Situasjonen er særlig prekær i segmentet for utleieb, der mange for noen år siden tok opp lån med flytende rente. Siden har renten steget kraftig og skapt betalingsproblemer.