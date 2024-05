Rekyl for vindmøller og lettøl

Defektive vindturbiner bidro til at tyske Siemens Energys børsverdi krympet med tre firedeler fra toppen i januar 2021 til bunnen i oktober i fjor. Det var i høst ikke mye optimisme å spore rundt aksjen, og siden har kraftig nedjusterte estimater gjort det relativt lett for konsernet å overraske positivt.

Onsdag bykset kursen med ytterligere 10 prosent, etter at konsernet oppjusterte sin guiding for regnskapsåret 2024. Årsaken er bedre utsikter i strømnettvirksomheten. Nå spås en topplinjevekst på 10-12 prosent, mot tidligere antatt 3-7 prosent. I tillegg skal toppsjefen i Siemens Gamesa, som produserte de tapsbringende vindturbinene, ta hatten og gå.

Verdens største bryggerikonglomerat, AB InBev, fikk et kursløft på godt over 4 prosent. Salget henter seg endelig inn, etter en langvarig, transrelatert boykott av ølmerket Bud Light, og i første kvartal utgjorde inntektsveksten 2,6 prosent, samtidig som bunnlinjen styrket seg mer enn ventet.

BMW-aksjen rygget derimot, med et kursfall på rundt 4 prosent. Selskapet opplever for tiden blodfattig etterspørsel i Kina, samtidig som produksjonskostnadene har steget mye. Konsekvensen i første kvartal var at bilvirksomhetens nettomargin svekket seg til bare 8,8 prosent, fra 12,1 prosent ett år tidligere. På forhånd var 9,2 prosent ventet. BMWs alltid positive ledelse påpekte imidlertid at selv den skuffende lønnsomheten var innenfor guiding-intervallet på 8-10 prosent for hele året.

For øvrig går også USAs bruktbilmarked på tomgang, og dette bidrar til å legge en demper på nybilsalget. Utviklingen rammer også långivere, idet en kombingasjon av renteoppgang, dyrere forsikring og et langvarig fall i bruktbilprisene gjør at stadig flere billån nå er større enn bilenes faktiske verdi, samt at låntagerne sliter med å betale sine avdrag. En ny trend er at misligholdene stiger mest i gruppen med høyest inntekter. De er imidlertid fortsatt langt under nivået i «subprime»-segmentet, der hele 16 prosent ligger etter med sine innbetalinger.