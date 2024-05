Uber-avtale løfter Foodpanda-eier

Ukens viktigste makrotall er USAs konsumprisvekst i april, som offentliggjøres onsdag. Det lover i så måte dårlig at tirsdagens produsentprisstatistikk var verre enn ventet. Økonomene hadde spådd en månedlig økning på 0,3 prosent, men fasiten viste 0,5 prosent. Marstallet ble imidlertid nedrevidert med 0,3 prosentpoeng, så den årlige inflasjonen var helt på linje med konsensusestimatet – om enn den høyeste siden april i fjor.

Markedet tok nyheten med et stort gjesp, og ved firetiden var hverken Euro Stoxx- eller S&P 500-indeksen mye endret. Delivery Hero leverte imidlertid et kursløft på 24 prosent, etter at det ble kjent at Uber Eats skal ta over selskapets Foodpanda-virksomhet i Taiwan. Tyskerne får betalt 950 millioner dollar i kontanter, og Uber skal dessuten plukke opp nylig utstedte Delivery Hero-aksjer for 300 millioner dollar.

På Frankfurt-børsen gjorde også Vodafone det bra. Aksjekursen steg med rundt 3 prosent, etter at telekomkjempen meldte om en årlig organisk inntjeningsvekst på 2,2 prosent. Etter flere svake kvartaler økte topplinjen i regnskapsårets siste kvartal, drevet av solid tysk og britisk etterspørsel. Vodafone har i det seneste året gjennomført en snuoperasjon som blant annet omfatter salg av virksomhetene i Spania og Italia samt 11.000 oppsigelser.

Tyske Rheinmetall skuffet derimot, hovedsakelig fordi forventningene til vestlige våpenprodusenter etter hvert er blitt skyhøye. Selskapet, som er kjent for sine Leopard-stridsvogner, tjente 60 prosent mer enn i fjorårets første kvartal, hovedsakelig grunnet opprustning i Europa og den militære støtten til Ukraina. Lønnsomheten hadde imidlertid vært enda høyere, dersom det ikke hadde vært for forsinkede leveranser av kjøretøy og ammunisjon.

Rheinmetall-kursen sank med 3 prosent, men er fremdeles mer enn firedoblet, siden Ukraina ble invadert i februar 2022. Forrige gang selskapet hadde like mye medvind var under Hitler-regimets opprustning før og under Andre verdenskrig. For øvrig er Tyskland Ukrainas nest største våpen- og ammunisjonsleverandør, etter USA.