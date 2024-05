Amerikanerne sliter

78 prosent av S&P 500-selskapene som hittil har rapportert slo analytikernes bunnlinjeestimat i første kvartal, og i snitt økte inntjeningen med 5,4 prosent på ett år. Bare 60 prosent meldte imidlertid om overraskende høye inntekter, idet topplinjen bykset med relativt beskjedne 4,1 prosent.

Uansett reflekterer ikke S&P 500-selskapenes regnskaper bare hvordan det går med den amerikanske forbrukeren. Rundt 40 prosent av deres inntekter kommer fra utlandet, og giganter som Nvidia og Salesforce selger utelukkende til bedriftsmarkedet. Hva om vi fokuserer på USAs handelsbransje?

Torsdag ble det kjent at markedslederen Walmart slo både topp- og bunnlinjeforventningene i første kvartal. For hele året ser ledelsen nå en omsetningsvekst på rundt 4 prosent, noe som bare er 0,6 prosentpoeng mer enn USAs årlige konsumprisvekst i april.

Walmart fortalte dessuten at stadig flere høyinntektsfamilier har begynt å bruke supermarkedskjeden, i stedet for å shoppe i mer luksuriøse omgivelser. I tillegg tjener konsernet på at det er blitt så dyrt å gå på restaurant, at folk heller kjøper matvarer i butikken og lager mat hjemme. Ingen av uttalelsene vitner om en sterk amerikansk konsumer.

Tallene fra McDonald's peker i samme retning. I motsetning til Walmart klarte ikke restaurantkjeden å innfri forventningene. Toppsjefen forklarte at høy inflasjon gjør at forbrukerne blir stadig mer forsiktige med pengebruken, selv i billige hurtigmatkjeder. Selskapets inntekter styrket seg med 5 prosent, men hele 3 prosent av dette skyldtes åpning av nye restauranter. På en like-for-like basis var veksten i USA fattigslige 2,5 prosent.

Så har vi Starbucks, som tidligere har hatt null problemer med å ta betalt 5-6 dollar for en kaffedrikk hovedsakelig bestående av sukkervann og isbiter. Igjen skuffet kvartalsrapporten, og i tillegg ble guidingen for 2024 nedjustert. Siden midten av november har volumene faktisk falt i USA, selv om dette til en viss grad er blitt oppveid gjennom prisøkninger.