VOSS SPISER SINE SJEFER: Siri Kvamme Titlestad har hatt lang fartstid i Voss of Norway, men etter to år som sjef har hun fratrådt i likhet med en lang rekke av sine forgjengere. Her sammen med Voss-styremedlem og Selvaag Invest-sjef Rune Fløgstad. Foto: Lena S. Falck