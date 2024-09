Populære merker: Til tross for at annenhåndsmarkedet for luksusklokker har vært i rødt de siste to årene, er det enkelte modeller fra enkelte merker som fortsatt selges for langt over hva en ny klokke koster i butikk. Richard Mille, Audemars Piguet og Rolex er blant disse merkene som har fortsatt populære modeller. Foto: Richard Mille, Audemars Piguet, Rolex / Bildemontasje: Kapital

Lukk