Den eneste frakken du trenger i vinter

Om du ønsker å få mest ut av denne typen frakk, sørg for å kjøpe en størrelse som gir litt ekstra rom til å kunne bruke den sammen med eksempelvis tykkere gensere og dressjakker. Da har du frakk til både lufting av fuglehunden en tørr januardag og til et julebord. Jo lenger den er, jo mer formell vil den fremstå. Hva gjelder fargevalg er det mest safe å gå for ensfarget. Jo mørkere, jo mer formell.