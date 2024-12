Google har tatt store steg i mobilkategorien, og kanskje aller størst med Fold 9, som har fått en fantastisk skjerm på hele åtte tommer. For ikke å nevne et brukergrensesnitt som bare blir bedre og bedre. På den annen side føles telefonens prosessor litt underdimensjonert, og Google har gått for XL-format. Det er positivt hvis du ser for deg en telefon som heller mer mot iPad enn det mer tradisjonelle formatet, men også risikabelt og et tøft innsalg til folk som aldri har hatt så stor telefon.