Annenhåndsmarkedet for luksusklokker er ikke helt hva det var for et par år tilbake, hvor det var en nær euforisk stemning. Men fortsatt settes rekorder. Eksempelvis under høstens store auksjonssesong i klokkehovedstaden Genève i Sveits.

For i november klubbet Phillips et svært tidlig eksemplar fra F.P. Journe til hele 7,3 millioner sveitserfranc. Beløpet tilsvarer 91,5 millioner norske kroner og er tre ganger så høyt som prisestimatet auksjonshuset satte på forhånd.

Eksemplaret i platina er det første François-Paul Journe – urmakeren som grunnla merket – solgte i 1993. Og det er den 15. klokken han hadde håndlaget selv. Sveitseren er senere blitt kjent gjennom merket etablert i 1999 som bærer hans eget navn. Klokkene er, brukte som nye, svært kostbare, og det produseres ikke mer enn 1.000 eksemplarer i året.

Rekord og rekord

Den høye prisen for den kompliserte og håndlagde kreasjonen førte til to verdensrekorder, ifølge Phillips selv. Både den dyreste F.P. Journe solgt ever, og auksjonsrekord for en klokke fra en (nålevende) uavhengig produsent.

Forresten, klokken som tidligere holdt sistnevnte rekord var et minst like sjeldent eksemplar fra urmakerlegenden Philippe Dufour.

Forresten igjen, Phillips var ikke de eneste til å selge for rekordbeløp i Genève i november. Også auksjonshuset Sotheby’s satte fire enkeltrekorder for dyreste eksemplarer av blant annet et par sjeldne referanser av Patek Philippe-kronografer, en Cartier og en relativt obskur myntklokke (fra Rolex).