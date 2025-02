For øvrig, i skrivende stund skifter 222 i gull hender for rundt 10 prosent under retailpris på annenhåndsmarkedet. Veldig generelt sagt er klokker i denne kategorien mer ettertraktet i stål enn i del- eller helgull. Kombinert med det som trolig kommer til å være en tilbudsside som vil være noe begrenset i form av produksjonskapasitet og tilbakeholdenhet hos Vacheron Constantin, er det ikke umulig at stålmodellen kan oppnå et prispremium på annenhåndsmarkedet, i hvert fall i den første tiden når oppmerksomheten og interessen normalt sett er som størst.