Verden av såkalt haute horlogerie er eksklusiv. Mottoet for disse utvalgte produsentene er: Jo mer spesiell, desto bedre. MB&F er selv i denne elitære nisjen et unntak – og pleier dette imaget nøye. All kritikk man kan ha mot luksusvarer for de øverste 0,1 prosentene og deres produsenter, ser ut til å prelle av på MB&F, fordi produktene regnes som kunstverk.