Ikea med kraftig resultatfall

Selskapet kan vise til et overskudd på 191 millioner kroner i 2024, mens året før lå tallet på 415 millioner. Omsetningen dalte med 2 prosent, til 8,78 milliarder kroner – en nedgang på 170 millioner,

Til tross for en moderat reduksjon i omsetningen, har økte kostnader – særlig innen posten for andre driftskostnader – spist opp marginene. Driftsresultatet falt fra 500 til 194 millioner kroner, noe som tydelig indikerer et betydelig press på lønnsomheten.

Ikea AS (Mill.kr) 2024 2023 Driftsinntekter 8.812 8.987 Driftresultat 194 500 Restultat før skatt 246 533 Årsresultat 191 415

Lavere priser

Lønn og personalkostnader økte med rundt 12 millioner kroner, mens varekostnadene forble relativt stabile, noe som gjør det klart at kostnadspresset ikke har vært den avgjørende faktoren for resultatnedgangen.

Ikea gikk offensivt ut i desember i 2023 og senket prisen på en rekke produkter med 20 prosent. I februar 2024 senket de prisene ytterligere på flere produkter. Til tross for lavere priser opplevde Ikea kun en kundevekst på 2 prosent.

Netthandel.no skrev i mars 2024 at Ikea globalt har investert mer enn 1 milliard euro for at prisene skal komme tilbake til samme nivå som de var i 2022, slik at selskapet kunne tilpasse seg folks tynnere lommebøker.

Bonusutbetalinger

I tillegg til de svekkede marginene, fremkommer det i regnskapet at adm. dir. Carl Aaby har fått utbetalt bonus på en halv million kroner.

Det er ikke kun topplederen som fikk utbetalt bonus i fjor – rundt en tredjedel av de ansatte fikk utbetalt til sammen 35 millioner kroner i bonus i desember.

Med en omsetning på nær 8,78 milliarder kroner forblir Ikea likevel en av de største aktørene i norsk varehandel. Ikea Norge valgte å ikke ta utbytte, men hadde konsernbidrag på 217 millioner kroner.