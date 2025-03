En gang på 70-tallet solgte Seiko en serie med svært 70-tallsvennlige (litt crazy og groovy) klokker. Men Vanac-serien har, til tross for at de kun ble produsert i to år, ikke befestet seg som de største samlerobjektene i senere tid. Heller litt for sært til å slå ut mer populære vintageklokker i kampen om oppmerksomhet. Men det er disse som står som inspirasjon til den japanske produsentens nyeste satsing, som lanseres i disse dager. Og det kan naturligvis slå ut på oppmerksomheten rundt originalen.

Uansett, den nye kolleksjonen tilfaller King Seiko – slik den også opprinnelig gjorde – som når det gjelder prestisje og pris er et varemerke som best plasseres et sted mellom noe dyrere, ordinære Seiko-klokker og de vesentlig mer kostbare Grand Seiko-variantene.

Nye Vanac er basert på design fra 1972, men knadd nok til å falle innenfor den moderne definisjonen av “sporty klokke i stål med integrert lenke”, som vi behørlig har omtalt en rekke ganger tidligere som den rådende trenden innenfor bransjen pr. dags dato.

Spesialutgave: SLA091 med hvit-blå tallskive, er en såkalt boutique edition, som kun vil selges i dedikerte Seiko-butikker. Foto: Seiko / Fotomontasje: Kapital

Urkassen i stål måler 41 mm, hvilket ikke er veldig stort, men vesentlig større enn de originale inspirasjonskildene. Formen er unektelig sin inspirasjon verdig, ganske 70-tallsangulær. Litt brutal. Takket være en mer subtil tallskive, oppdaterte og moderne fargevalg og fraværet av mer ekstreme designdetaljer, er dagens Vanac vesentlig mer spiselig for den jevne klokkekjøper. Litt anonymisert. På en god måte. Dette er på flere måter en god balanse mellom bred appeal (integrert lenke, stål, litt sporty) og litt sært (som også er en gryende trend drevet av en etterspørsel etter mer funky, quirky og mindre klokker). Den nyutviklede lenken har en matchende look, med vekselvis polert og børstet finish.

8L45: Det nye urverket som figurerer i Vanac-serien kan skilte med tre dagers gangreserve. Foto: Seiko / Fotomontasje: Kapital

Tikk-takk

Urverket er en videreutvikling fra den eksisterende 7L-familien. Nå med bedre gangreserve og høyere presisjon enn tidligere. Alle de ovennevnte modellene har innsyn til urverket (nå kalt 8L45) fra baklokket i safirglass. Urverket er basert på Grand Seikos 9S65, men mindre forseggjort, av naturlige kostnadsårsaker.

Vannresistent til 100 meter, noe som er plenty for en hverdagsklokke.

Alle fem fargevariantene vil være tilgjengelige fra juli i år. To av disse er imidlertid spesialutgaver. SLA089 med brun tallskive er en limited edition, med begrenset opplag på 700 eksemplarer. SLA091 med hvit-blå tallskive, er en såkalt boutique edition, som kun vil selges i dedikerte Seiko-butikker.

Prisen vil kanskje overraske noen som kun leser “Seiko” på tallskiven. 42.900 kroner. Men her må man legge merke til at det er snakk om en King Seiko. Det setter Vanac i en prisklasse med mye konkurranse, eksempelvis fra Longines, Baume Mercier, Nomos og ikke minst Tudor. For ikke å nevne konkurransen innad blant Seikos allerede eksisterende og enorme portefølje av potensielle klokkekjøp.