Eggprisene faller i USA - mistenker prisjuks

De amerikanske eggprisene har steget kraftig til rekordnivåer i februar, etter at fugleinfluensa førte til at tusener at høner måtte slaktes. USA har spurt en rekke land, også Norge, om å få importere egg for å dempe etterspørselen.

Prisene har også blitt et symbol på inflasjonsveksten etter coronapandemien.

Nå stuper eggprisene, noe som ifølge Financial Times (FT) får økonomer til å mistenke at produsentene bevisst har holdt prisene kunstig høye.

Ifølge råvarepristjenesten Expana har engrosprisene på egg falt med 54 prosent de siste fire ukene, til 3,91 dollar pr. dusin.

American Egg Board, som er den amerikanske eggbransjens interesseorganisasjon, tilskriver prisfallet fraværet av betydelige utbrudd av fugleinfluensa den siste måneden, samt innsatsen i å bygge opp besetningene igjen.

Etterforsket høy pris

Økonomer peker imidlertid ifølge FT på at det brå fallet tiltok bare dager etter at amerikanske medier meldte at justisdepartementet hadde åpnet etterforskning av mulig prisjuks blant eggprodusenter.

Organisasjoner for småbønder og forbrukere har lenge anklaget de dominerende eggprodusentene i USA, som Cal-Maine Foods og Rose Acre Farms, for å holde prisene kunstig høye.

«Dette tyder for meg på at prisene ikke behøvde å være så høye som de var. Ikke når de tilsynelatende kunne senkes så raskt og enkelt», kommenterer professor i økonomi og næringsliv David Anderson ved Centre College til avisen.

American Egg Board avviste anklagene som «konspirasjonsteorier».

Gir æren til Trump

USAs landbruksminister Brooke Rollins har gitt president Donald Trumps tiltak æren for prisfallet, tiltak som inkluderer eggimport og økt støtte til bønder.

Ifølge FT mener økonomer imidlertid at det fremdeles er for tidlig å se effekten av Trumps tiltak. Visepresident i Advanced Economic Solutions kommenterte til avisen at de importerte eggene var nok til å «dekke én dags brunch».