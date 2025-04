1. april markerer startskuddet for verdens største klokkemesse, Watches and Wonders, i Geneve i Sveits. Der lanserer Rolex, samt en rekke andre varemerker som IWC, Cartier, Tudor og Patek Philippe sine nye klokker for året 2025.

Helt ny modellserie: Rolex Land-Dweller. Foto: Rolex

Rolex, som ifølge anslag fra Morgan Stanley og LuxeConsult i 2024 produserte over 1,2 millioner luksusklokker og solgte for over ti milliarder sveitserfranc, er helt i toppen av de aller største og viktigste aktørene på markedet.

Hvert år går det sport blant entusiastene i å gjette hva årets lanseringer skal være. I år har det også versert påståtte lekkasjer i flere uker på forhånd, noe som virkelig fikk fart på ryktebørsen.

Nå er nyhetene offisielt lansert. Her er det som er verdt å notere seg:

Rolex Land-Dweller

Først ut, en helt ny modellserie. For de som allerede er litt bevandret i klokkeverdenen, kan man umiddelbart dra en historisk referanse til gamle Oysterquartz-modeller fra siste halvdel av 70-tallet. Denne gangen er det imidlertid ikke snakk om et batteridrevet kvartsverk, men mekanisk og selvopptrekkende – attpåtil med innsyn via et baklokk i safirglass. Mer om det om litt.

Everose, også kalt roségull: Nye Land-Dweller kommer allerede på lanseringstidspunktet i stål, Everose og platina. I to forskjellige størrelser. Her er utgaven i Everose, med en bezel fattet med diamanter. Foto: Rolex

Land-Dweller er navnet, og klokkene er utstyrt med en nettopp Oysterquartz-inspirert urkasse i en relativt flat profil (rett under 10 mm i tykkelse), som kombineres med en ny, integrert lenke navngitt “Flat Jubilee” med skjult spenne. Designet spiller unektelig på de rådende trendene i klokkemarkedet for tiden. Tallskivene har alle et honningkakeaktig mønster i tre forskjellige farger som matcher materialvalget.

På lanseringstidspunktet er modellserien tilgjengelig i to størrelser, 40 mm og 36 mm, med totalt ti forskjellige varianter i diverse kombinasjoner av størrelse, metaller og eventuelle baguette-diamanter.

Historisk design: Nye Rolex Land-Dweller kan spore sitt designspråk til 1969 da Rolex begynte å eksperimentere med kvartsurverk. Senere på 70-tallet kom Oysterquartz, som deler flere designelementer med nyheten fra 2025. Foto: Rolex

Les også Bruker AI til å selge klokker Slik brukes kunstig intelligens i den urgamle klokkeindustrien.

Den minst kostbare er Land-Dweller 36 i stål (med bezel i hvitt gull), som er priset til 172.400 kroner. Går du en størrelse opp til Land-Dweller 40, er prisen 183.400 kroner. Deretter baller det på seg. I sistnvente størrelse må du ut med 567.000 kroner for en utgave i Everose (Rolex' svar på roségull). Så stiger prisen til 767.000 kroner om du ønsker Land-Dweller 40 i platina. Prislappen stiger så ytterligere til 1,4 millioner kroner om du ønsker en bezel og tallskive satt med diamanter. Variantene i 36 mm følger røffly den samme prisstigen.