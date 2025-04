Morselskapet driver med foredling av rødt kjøtt, hvitt kjøtt og egg, altså kjernevirksomheten i konsernet. I mange år bakover har denne virksomheten enten gått med underskudd eller levert syltynne marginer, på rundt 1 prosent.

– Når omsetningen er så stor, og resultatet så dårlig, får man en voldsom fallhøyde. Jeg tror det må ryddes opp i selskapet. Det må endres kurs og man må ha en ny strategi, sier Eilif Due, som tidligere har vært styreleder i Hoff og Allskog, samt styremedlem i Norske Skog, Arcus-gruppen og Felleskjøpet Agri.

På 1990-tallet var han adm. direktør ved Aker Verdal.

– Jeg tror man bør skille tobente fra firbente, sier Due, og sikter til at tiden kan være inne for en reversering av en sammenslåing som skjedde i 2006.

Da gikk Gilde og Prior sammen til ett selskap som ble dagens Nortura.

Nortura-konsernet omfatter blant annet datterselskaper som Noridane Foods (kjøttimport), Hå Rugeri (klekking av kylling), Norilia (bearbeiding av tilleggsprodukter fra kjøtt- og eggindustrien), Telespor (elektronisk overvåking av husdyr på beite) og Fjordkjøkken (produsent for Fjordland).

– Råe kapitalkrefter

Kvæken har vokst opp på gården, som har 200 kuer som kalver. Den har han drevet siden 1980.

I løpet av et år er det rundt 500 storfe på gården. Han eier selv 200 mål med eng som brukes til dyrefôr. I tillegg leier han nærmere 1.000 mål som også brukes til fôrproduksjon.

– Jeg driver med ammeku. Det vil si kuene går med kalvene sine. Så det er kjøttproduksjon og salg av livdyr. Melk driver jeg ikke med i det hele tatt. Jeg omsetter omtrent 200 slakt og livdyr i løpet av året, sier Kvæken.

I et normalår har gården omtrent 8 millioner kroner i omsetning. Av dette er rundt 2 millioner kroner landbruksstøtte. Av de øvrige 6 millionene er brorparten utbetalinger fra Nortura.

All slakt går til Nortura. Avlsdyrene blir også omsatt gjennom Nortura, mens noen blir solgt gjennom Fatland, Furuseth eller direkte til andre bønder.

– Hva konkret går du glipp av når ikke Nortura driver mer effektivt?

– Vi får dårligere betalt. Våre venner dagligvarekjedene representerer råe kapitalkrefter. Jeg er redd for at samvirket vil slite i fremtiden når økonomien er så dårlig. Men som mange andre er jeg superfrustrert, sier Kvæken.

– Jeg sier dette fordi jeg er glad i Nortura. Samvirketanken er meget god, og mange flinke folk jobber der. Men dersom Gilde-merket blir borte, da har vi som bønder et stort problem. Anne Marit Panengstuen er rett person til å lede Nortura, men hun får ikke de verktøyene hun trenger, legger han til.

Det er veldig alvorlig, og dette har vedvart over flere år Eilif Due, Nortura-medlem

– Kjempeoppgave

– Lønnsomheten i Nortura er helt katastrofal, og den har vært det i flere år. Det er veldig utfordrende. Både styre og administrasjon har en kjempeoppgave i å berge økonomien i selskapet, sier Eilif Due, som leverer ammekyr og 40–50 tonn storfekjøtt i året.

– Jeg leverer også til en konkurrent fordi jeg er usikker på fremtiden for Nortura, understreker han.

IKKE TILFREDS: Eilif Due, tidligere konserndirektør i Aker.

– Hvor alvorlig er situasjonen?

– Det er veldig alvorlig, og dette har vedvart over flere år. De har solgt ut alt som heter eiendom, så de har ingenting å falle tilbake på. Nå må det bli lønnsomhet i morselskapet gjennom strategisk ny kurs i samvirkekonsernet. Det eksisterer ikke noe alternativ, svarer han.

Både Due og Kvæken er medlemmer av Nortura.

– Ikke fornøyd

Nortura-styreleder Johan Narum viser til at konsernet de seneste årene har stått i kontinuerlig omstilling for å tilpasse seg en ny konkurransesituasjon.

– Resultatet i 2024 er vi ikke fornøyd med. Samtidig har vi de siste årene gjort store investeringer i industristruktur, IT og digitalisering, og bygger en plattform for vekst i Nortura.

– Er størrelsen på styret passelig?

– Nortura er et samvirke og ikke et aksjeselskap. Bredden i styret ivaretar perspektiver fra de ulike driftsformene og fra hele landet. Vi er et samvirke eid av 15.500 bønder, og styret reflekterer det. Viktigere enn størrelsen på styret, er at vi er forretningsorienterte og opptatt av at selskapet skal tjene penger.

– I hvilken grad har dere registrert misnøye med styringen av selskapet?

– Det er stor takhøyde i Nortura og vi er helt avhengig av utålmodige eiere som vil selskapets beste. Jeg forventer klare og tydelige tilbakemeldinger også på årsmøtet, svarer Narum.

– Alle vi som er eiere har som mål at selskapet driftes godt, hevder seg i den tøffe konkurransen som er på kjøtt og egg, og skaper overskudd. Vi er i starten av en ny strategiperiode, og legger grunnlag for en lønnsom framtid i Nortura, legger han til.