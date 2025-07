Trodde du det var vanskelig å skaffe seg en ny Rolex Submariner? Prøv å få tak i en Hermès Birkin. Det er trolig verdens mest ettertraktede håndveske. Et regelrett ikon og et yndet samleobjekt. Prisen er deretter. De starter på godt over 100.000 kroner (og kan ende på over én million kroner som nye), avhengig av størrelse (25 til 55) og modell. På bruktmarkedet er etterspørselen stor, prisene der overgår gjerne butikkpris.

Originalen ble til etter et møte mellom en Hermès-boss ved navn Jean-Louis Dumas og den britiske skuespilleren/sangeren Jane Birkin (1946-2023) på en flight til London på 80-tallet. Etter at innholdet i hennes daværende veske – en enkel håndflettet stråkurv kjøpt i Portugal – falt ut av bagasjehyllen ved et uhell, begynte de to å diskutere hennes ønsker rundt en ideell håndveske. Birkin skal selv ha tegnet første utkast på en spypose på flyet. Siden har produktet vært en hjørnestein for det franske luksusvaremerket.

Selveste orginalen: Verdens første Hermès Birkin, laget for den britiske sangeren og skuespilleren Jane Birkin i 1984. Foto: Brendan McDermid/Reuters/NTB

Nå kan du kjøpe originalen – selve prototypen gitt av Dumas til Birkin i 1984. Vesken brukte sistnvente i ni år før hun ga den til en fransk veldedighetsauksjon. Den skiller seg forøvrig ut fra senere utgaver, ettersom det ble gjort endringer før vesken ble tilgjengelig for salg hos den gemene hop. Blant annet er den utstyrt med skulderrem og messingdetaljer. Og skinnet er preget med Birkins initialer.

Med på kjøpet får en også Birkins negleklipper, som er lenket fast til innsiden av den godt brukte vesken.

Opphavskvinnen: Det var Jane Birkin (1946-2023), her avbildet hjemme i 2001, som på 80-tallet tegnet det første utkastet til Hermès' suksessprodukt, håndvesken som skulle få navnet Birkin. Foto: Derek Hudson/Getty Images

Trolig heftig prisestimat

Det er første gang på 25 år at verdens første Hermès Birkin er til salgs.

Selgeren er Catherine Bernier, en fransk samler. Hun er vedkommende som kjøpte eksemplaret i 2000. I et samlerintervju med auksjonshuset Christie's datert 2018 uttalte Bernier at vesken aldri skulle selges. I mellomtiden har vesken vært utstilt ved flere anledninger, blant annet ved MoMA i New York. Men nå ser Bernier altså ut til å ha endret mening. Auksjonen skjer hos Sotheby's 10. juli.

Skiller seg ut: Protoypen som ble overrakt Birkin i 1984 skiller seg ut fra senere modeller som ble solgt av Hermès. Blant annet ved messingdetaljene. Foto: Brendan McDermid/Reuters/NTB

– For 25 år siden, da jeg kjøpte vesken, var den allerede den dyreste vesken i verden. Alle disse elementene gir næring til legenden om den første Birkin-vesken. Så klart finnes det en pris, men hva er den egentlig? Denne vesken er et livsverk, en legende, et ikon. Har en legende en pris? Helt sikkert, uttaler Bernier til The New York Times.

Hverken Bernier eller Sotheby's har uttalt noe prisestimat, hvilket er noe uvanlig. Prismessig er det trolig snakk om et sekssifret beløp, regnet i britiske pund, ifølge The Guardian.

Som et eksempel, solgte et nytt eksemplar fra 2023, en Birkin 20 laget i i matt alligatorskinn, for 115.570 dollar i Hong Kong i 2023.

Den unike proveniensen tilhørende selveste Birkins Birkin vil naturlig nok gjøre sitt for prisen i det kommende salget.

Hermes går så det suser

Som Kapital tidligere har omtalt, går selskapet Hermès meget godt. Dette til tross for utfordrende tider i luksussegmentet. For året 2024 kunne det franske luksusvarehuset rapportere om 15 prosents inntektsøkning. Omsetningen var på 177 milliarder kroner. Da fikk alle de ansatte en bonus på i overkant av 50.000 kroner, i følge Fortune.

Tallene fra inneværende års første kvartal indikerte på sin side en salgsøkning på syv prosent, melder Vogue Business.