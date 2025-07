Birkin-vesken fra Hermès er trolig verdens mest ettertraktede av sitt slag. Torsdag kveld ble selveste originalen fra 1984 solgt på auksjon, for første gang på 25 år.

Prisen endte på hele 8,6 millioner euro inkludert salær, tilsvarende 101,5 millioner norske kroner hos Sotheby's i Paris. Bundrunden varte i ti minutter.

Rekordauksjon: Birkin-vesken ble solgt hos Sotheby's i Paris 10. juli. Foto: NTB/AP/Michel Euler

Eksemplaret er en prototype gitt av daværende Hermès-sjef Louis Dumas til den britiske skuespilleren Jane Birkin. Vesken har siden vært synonym med kjendisen som døde i 2023.

Vesken brukte hun i ni år, før hun ga den til en fransk veldedighetsauksjon en gang på 90-tallet.

Birkin-vesker er allerede kjent for å selge for svært høye beløp. På annenhåndsmarkedet overgår som oftest verdien prislappen i butikken, og ventelistene er lange. Som et eksempel, solgte et nytt eksemplar fra 2023, en Birkin 20 produsert i matt alligatorskinn, for 115.570 dollar i Hong Kong i 2023.

101,5 milloner kroner er imidlertid rekordsettende. Den dyreste vesken av sitt slag. Ifølge Forbes er Jane Birkins Birkin-veske nå også den nest mest verdifulle motegjenstaden noen sinne solgt. Aller dyrest er et par røde slippers fra spillefilmen The Wizard of Oz, som solgte for 32,5 millioner dollar i 2024.

Slik ble Birkin-vesken til Originalen ble til etter et møte mellom en Hermès-boss ved navn Jean-Louis Dumas og den britiske skuespilleren/sangeren Jane Birkin (1946-2023) på en flight til London på 80-tallet. Etter at innholdet i hennes daværende veske – en enkel håndflettet stråkurv kjøpt i Portugal – falt ut av bagasjehyllen ved et uhell, begynte de to å diskutere hennes ønsker rundt en ideell håndveske. Birkin skal selv ha tegnet første utkast på en spypose på flyet. Siden har produktet vært en hjørnestein for det franske luksusvaremerket.

Første eksemplar av superpopulær modell

Det aktuelle eksemplaret som var stjernen på Paris-auksjonen skiller seg ut fra senere utgaver, ettersom det ble gjort flere endringer før vesken ble gjort tilgjengelig for salg hos det franske motehuset.

Opphavskvinnen: Det var Jane Birkin (1946-2023), her avbildet på 70-tallet med stråkurven hun var kjent for å bruke før idéen om den aktuelle vesken kom til verden, som på 80-tallet tegnet det første utkastet til Hermès' suksessprodukt, håndvesken som skulle få navnet Birkin. Foto: Gamma-Rapho/Getty Images

Blant annet er den utstyrt med skulderrem og messingdetaljer. Og skinnet er preget med Birkins initialer.

Med på kjøpet fikk høyeste budgiver også Birkins negleklipper, som var lenket fast til innsiden av luksusvesken.

Hermès går så det suser Som Kapital tidligere har omtalt, går selskapet Hermès meget godt. Dette til tross for utfordrende tider i luksussegmentet. For året 2024 kunne det franske luksusvarehuset rapportere om 15 prosents inntektsøkning. Omsetningen var på 177 milliarder kroner. Da fikk alle de ansatte en bonus på i overkant av 50.000 kroner, i følge Fortune. Tallene fra inneværende års første kvartal indikerte på sin side en salgsøkning på syv prosent, melder Vogue Business.

Kjent veskesamler var selgeren

Det er en fransk veskesamler som kunne glede seg over det høye beløpet. Hun kjøpte Birkins Birkin-veske i 2000. Tidligere har samleren uttalt at vesken aldri skulle selges.

Akkurat hvem som endte opp med å gi vinnerbudet på over 101 millioner kroner, er imidlertid ikke kjent i skrivende stund. Men det skal ha vært en budgiver fra Japan, melder Wall Street Journal.