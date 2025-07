Aftenposten skrev i slutten av november en lang artikkel der hovedbudskapet var at det er vanlig at travhester avlives når de er fem år gamle, mens hestenes biologiske levealder er ca. 30 år. Og rett før jul sendte Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) skriftlig spørsmål til landbruksminister Geir Pollestad om ikke denne praksisen er i strid med formålsparagrafen i dyrevelferdsloven, og om hva statsråden i så fall vil gjøre med det.

Hesten ble sist av husdyrene temmet, angivelig for rundt 4.200 år siden, ifølge ny forskning som utfordrer tidligere antatte tidsrammer.

Det Norske Travselskap mener at Aftenposten tar feil, at det vanligste er at norske travhester lever i beste velgående i mange år etter at de har fylt fem år, og at de som har travhest holder hest som en attraktiv hobby og har stor kjærlighet for dyret, og ikke har hest for å tjene penger på det.

Vi håper inderlig at Det Norske Travselskap har rett. For alle dyr fortjener et godt liv. Ikke minst gjelder dette hesten. For den har vært en forutsetning for byggingen av den siviliserte verden slik vi kjenner den.

Revolusjonen

Temmingen av hesten var en revolusjon som med ett slag mangedoblet menneskenes aksjonsradius og måten de levde på. All fjernkommunikasjon kunne foregå vesentlig raskere med hest og rytter, mennesker og gods kunne transporteres kvikt med vogner dratt av hester, bøndene kunne ta i bruk hesten som trekkdyr og hjelp under gjetingen, og hesten forandret fullstendig måten å drive krig på og muliggjorde dannelsen av de store verdensrikene.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Hun har rettet skriftlig spørsmål til landbruksminister Pollestad (Sp) om behandlingen av hester i det norske travmiljøet med bakgrunn i deres betenkelig korte levetid. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Når fant så denne revolusjonen sted? Den nyeste forskningen tyder på at hesten ble temmet så sent som for ca. 4.200 år siden. Det er et par tusen år senere enn det som har vært gjengs oppfatning de siste 20 til 30 årene.

Men før vi går nærmere inn på dette, må vi se litt på hestens historie før den ble temmet.

Hestens lange reise

Hestefamilien (Equus), som i dag omfatter artene tamhest (Equus ferus caballus), Przewalski-hesten som er en villhest, samt esel og sebra med tre underarter, oppsto i Nord-Amerika for ca. fire millioner år siden. Derfra spredte den seg via det vestlige Nord-Amerika til Sibir og resten av verden.

Nei, hesten behøvde ikke å svømme over Beringstredet som i dag er 85 km bredt for å komme til Sibir. Opp gjennom historien har nemlig Asia og Amerika i lange perioder vært forbundet med hverandre av en landbro som er kalt Beringia der Beringstredet nå ligger. Størrelsen på denne landbroen varierte i takt med de mange istidene som kom og gikk og som påvirket vannstanden i havene. På det meste var landbroen hele 1.000 km bred.

Inspirator for kunstnerne: For våre forfedre i steinalderen var hesten ikke bare et skattet jaktbytte, men også et yndet motiv for datidens kunstnere. Som her vakkert malt for 30.000 år siden i Chauvet-grotten 17 mil nordvest for Marseilles. Foto: Wikipedia

Hesten spredte seg tidlig over Beringia til Asia og videre til Europa, i tillegg til at den naturligvis også dro til Syd-Amerika. I periodene da Beringstredet var åpent, utviklet hesten seg videre “lokalt”, for deretter å utveksle gener med sine slektninger i andre verdensdeler når Beringia igjen dukket opp av havet.

Den siste perioden da Asia og Nord-Amerika var forbundet med en landbro, varte fra ca. 25.000 til 9.000 år fvt. Og en gang for mellom 14.000 og 22.000 år siden (forskerne er ikke enige her) vandret også menneskene – Homo sapiens - over Beringia fra Asia i minst to bølger og befolket hele Amerika i løpet av to til seks tusen år.