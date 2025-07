Det er ikke bare tennisballer som suser over nettet i Wimbledon for tiden. På bane nummer 1 kjemper spillerne om seier, men bare syv mil unna, i rettssal 68 i Royal Courts of Justice, pågår et like intenst oppgjør.

På den ene siden står All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), arrangøren av verdens mest berømte tennismesterskap, representert av planleggingsbaronen Russell Harris KC. På den andre siden finner vi Save Wimbledon Park, en gruppe lokale innbyggere med Sasha White KC i spissen, som har samlet inn nesten 140.000 pund for å ta saken til retten.

The Economist skriver om en “duell” mellom tennis og det som i England har blitt en egen kunstform: planleggingsrettssaker.

AELTC har store ambisjoner. De ønsker å mer enn doble størrelsen på sine områder, med planer som inkluderer 38 nye tennisbaner og et stadion med 8.000 seter. Landet det gjelder, er en tidligere privat golfbane kjøpt i 1993. For å “søte dealen” har klubben lovet å forbedre en nærliggende offentlig park og innsjø, samt å gi billetter til lokale barn.

Klubben argumenterer for at Wimbledon risikerer å falle bak rivaliserende Grand Slam-turneringer i Australia, Frankrike og USA uten ekspansjon. I dag holdes kvalifiseringskampene to mil unna, i Roehampton, og de tredje og fjerde banene er mindre enn konkurrentenes – noe som fører til trengsel blant tilskuerne.

"Spesielle omstendigheter"

Men som så ofte med “grand designs” i Storbritannia, står jussen i veien. Advokat Sasha White KC har argumentert overfor High Court at planene ikke oppfyller kravene for bygging på land som er underlagt “noen av de strengeste planbegrensningene som er mulige”.

Han hevder at det kreves "svært spesielle omstendigheter" for godkjenning. Dessuten har han i et skriftlig innlegg påpekt at kontoret til Mayor of London gjorde en feil ved å behandle planene som “sports- og fritidstilbud”. Ifølge White er nemlig Wimbledons virksomhet i bunn og grunn “kommersiell utnyttelse av tennis”, ikke å skape rom for amatører.

Vi liker alle Wimbledon – men vi liker Wimbledon slik det er. Simon Wright

Men de juridiske argumentene er i stor grad en stedfortreder. Den virkelige striden handler om vekst – og Wimbledons fremtid som en stor aktør i den globale sportsindustrien. Myndighetene har kjøpt argumentet om at klubben ville havne bakpå internasjonalt uten utvidelse. For motstanderne er imidlertid nettopp denne ambisjonen problemet.

– Vi liker alle Wimbledon – men vi liker Wimbledon slik det er, sier Simon Wright, en 68 år gammel supermarkedleverandør som ledet en støyende demonstrasjon utenfor retten, passende nok kledd ut som et jordbær. Han mener TikTok har gjort folkemengdene så store at det føles mer som en festival.

– Wimbledons slagord er “Tennis i en engelsk hage”. Dette er mer som tennis i et industrianlegg, la han til.