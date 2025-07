Alle brettspillentusiaster har et Monopol-spill enten i kottet eller på hytta - stuet bort eller i en hylle der det er mulig å hente det frem igjen når tiden er inne. Men ikke kall det flaks, og ikke skyld på terningene hvis det går galt. Man vinner ikke i Monopol uten en helt bevisst strategi for valget av de riktige gatekombinasjonene – de riktige fargene – og hvilke ekstra eiendommer man bør holde seg unna.

Til tross for sin iboende kritikk av monopoler i sin opprinnelige form, har Monopol blitt et ikon som simulerer, på et forenklet nivå, dynamikken i eiendomsinvesteringer, leieinntekter og risikoen for konkurs. Det er kanskje nettopp denne, om enn ufrivillige, pedagogiske effekten rundt grunnleggende økonomiske prinsipper som har bidratt til spillets vedvarende suksess og relevans gjennom 90 år.

Historien om spillet er mer kompleks enn mange tror. Lenge ble Charles Darrow ansett som den eneste skaperen; han utviklet spillet som arbeidsløs under børskrakket og verdenskrisen i 1930-årene og solgte ideen til spillforlaget Parker.

Men i 2015 avdekket Mary Pilon at spillet har en eldre opprinnelse: en tidlig versjon kalt The Landlord’s Game ble patentert allerede i 1904 av Elizabeth Magie. Magie skapte et kapitalismekritisk brettspill. Hennes spill inneholdt to sett med regler: ett for rettferdig fordeling av rikdom, og ett annet hvor kun én vinner kunne stå igjen. Magies håp var at spillet skulle få folk til å innse at fattigdommen skyldtes at rike menn som Carnegie og Rockefeller hadde mer penger enn de kunne bruke.

I 1935 betalte Parker 500 dollar til Magie for å unngå patentkrav, mens Darrow tjente stort på spillets enorme suksess. Rettighetene til Monopoly gikk senere over til Hasbro i 1987.

Eiendommer med status

Hos oss er Rådhusplassen den mest eksklusive eiendommen i spillet, mens i USA er Boardwalk i Atlantic City symbolet på rikdom og luksus. I Storbritannia er Mayfair det samme, mens Frankrike har de luksuriøse butikkene i Rue de la Paix.

Tyskland har Schloßallee, Nederland har Kalverstraat – en av verdens dyreste handlegater – mens den sveitsiske versjonen av Monopol har Paradeplatz i Zürich, sentrum for sveitsisk finans, som den dyreste eiendommen.

I tillegg til de klassiske fysiske versjonene finnes det også blant annet en Monopoly App Banking, der en mobilapp erstatter kontanter og automatiserer transaksjoner. Det finnes egne temautgaver for blant annet Fortnite, Disney, Marvel, Super Mario og Stranger Things – og en Monopoly for Millennials / Gen Z – med humoristiske og sosiale varianter.