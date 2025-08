Det viser seg at det finnes en ny, genial måte å sikre seg en gratis smultring fra Krispy Kreme i august. Glem kuponger eller bursdagsgaver – det handler om fottøy.

Ifølge Forbes har Krispy Kreme nemlig slått seg sammen med selveste Crocs for å lansere en limited-edition-kolleksjon inspirert av selskapets legendariske glaserte smultringer. Disse fantastiske skoene, som selges i en autentisk Krispy Kreme-eske fra og med 5. august, er ikke bare et motestatement; de er en billett til gratis godsaker.

Strutter du inn i en Krispy Kreme-butikk med disse skoene den 9. august, får du en gratis smultring.

Og det stopper ikke der. Crocsene kommer med utskiftbare tåhetter med sjokolade- og jordbærglasur, slik at du kan matche humøret ditt – eller kveldens dessert. I tillegg er det en fempakning med Jibbitz-sjarm tilgjengelig, som inkluderer Krispy Kreme-skiltet, en lue med selskapets logo og flere smultringvarianter.

Som Terence Reilly, sjefsmerkevareansvarlig for Crocs, Inc., så treffende formulerte det: – Hos Crocs har vi alltid trodd på komfort du kan tilpasse – og nå, med Krispy Kreme, serverer vi stil som er glasert med personlighet og drysset med stil.

For å markere anledningen tilbyr Krispy Kreme også en spesiell dusinpakning fra 4. til 10. august, bestående av deres Original Glazed, Chocolate Iced med strøssel og Strawberry Iced med strøssel.

Selve Crocsene kan forhåndsbestilles fra 4. august i deltakende Krispy Kreme-lokasjoner eller via en QR-kode. Prisen? Den er fortsatt en glasiert hemmelighet!

Gratis cheeseburger?

Denne sprudlende trenden får oss til å drømme: Hva om lignende samarbeid kom til Norge? Tenk deg en verden der dine favorittmerker innen mat og mote slår seg sammen for å tilby deg både stil og gratis goder.

Forestiller du deg å ta på deg dine Nike Air Max, farget i de klassiske røde, gule og brune nyansene? Eller kanskje et par Nike Dunks med swoosh-logoen i myk servering-form? Du kunne stolt spankulere inn på din lokale McDonald's og, som en belønning for din stil, få en gratis stor pommes frites eller en cheeseburger.

Tilbehøret ville vært uunnværlig: Jibbitz-lignende McCharms formet som McNuggets, et Happy Meal eller til og med en liten dippkopp for å feste på skolissene. Og hva med et Athlete's Happy Meal som en del av kampanjen, komplett med en eksklusiv Nike-mini-sneaker som leke?

Ideen om å kombinere komfort og uttrykk, slik Crocs' Reilly snakket om, er jo perfekt for Nike og McDonald's også. Just Do It... and Eat It!

Mens vi venter på at Nike og McDonald's tar hintet (eller i det minste en telefon til hverandre), kan vi la oss inspirere av Krispy Kreme og Crocs' kreative partnerskap. Det beviser at moteverdenen, akkurat som matverdenen, alltid har plass til en ekstra dose glede.