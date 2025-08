Ligger an til rekordår for norske epler

I en pressemelding fra Opplysningskontoret for frukt og grønt opplyses det at de siste fruktprognosene fra Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) antyder at det kan høstes rekordmye epler i år.

– Vi kan få så mye som 12.000 tonn epler i år, og så lenge jeg har vært i bransjen de siste 14 årene, har vi ikke vært i nærheten av det, sier Leif Øie, fruktlagerinspektør i GPS, i meldingen.

– Årsaken til de store mengdene i år er at det har vært betydelig nyplanting de siste årene, spesielt på Østlandet. Nå er mange av disse trærne i full produksjon. Så lenge vi unngår store skader fra hagl eller rognebærmøll, ser sesongen svært lovende ut.

De første norske eplene kommer vanligvis i butikk i slutten av august eller starten av september.

Bremser modningsprosess

De siste årene er eplesesongen i Norge blitt betydelig forlenget. Årsaken er at de store fruktlagrene har tatt i bruk ULO-lagring (Ultra Low Oxygen), en teknologi som senker oksygennivået, øker luftfuktigheten og holder temperaturen lav. Dette bremser modningsprosessen og gjør at eplene holder seg friske, sprø og smakfulle i flere måneder etter innhøsting.

Dermed kan norske epler lagres og selges helt frem til lageret er tomt – ofte langt inn i det nye året.

– En god eplesesong kan med andre ord gi oss tilgang til friske norske epler til godt over nyttår, forteller Iselin Bogstrand Sagen, ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Tradisjonelt har eplesesongen sluttet i november, men med ULO-lagring er det nå mulig å finne norske epler i butikkene helt fram til mars–april.